"محلية أسوان" تحث المواطنين على التصالح عبر "فيسبوك"

دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بعدد من السيارات المزودة بمكبرات الصوت، لحث المواطنين على سرعة التوجه إلى مقر الوحدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، كما نشرت عدة مناشدات إلى الأهالي، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وجاء على صفحة الوحدة المحلية: "إعلان هام جداً، على أهالي أسوان الكرام سرعه التقدم قبل يوم 30 سبتمبر 2020 إلى المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وذلك لإتمام عمليات المصالحة في مخالفات المباني الخاصه بكم".

وأوضحت أنه يجب على المتقدم بطلب التصالح أن يرفق معه عدداً من المستندات، منها صورة بطاقة الرقم القومي، وأي مستند يفيد بمساحة المنزل، محل المخالفة، وصورة لمحضر المخالفة إن وجد، مع اعتبار الموضوع هام وعاجل جداً، حتى لا تضيع الفرصة أمام كل المواطنين الذين لديهم مخالفات، للإبقاء على منازلهم وعدم الاضطرار إلى إزالتها، وأكدت أن الإزالات "ستتم بجديه بدءاً من أول أكتوبر 2020".

وبحسب بيان صادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، يتم تلقي طلبات التصالح داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لاستيفاء إجراءات السداد المطلوبة، خاصةً بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء، بنسبة 25% من قيمة المخالفة، حتى 30 سبتمبر الجاري.

وكان محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، قد أعلن أن المحافظة سبق وقررت تخفيض سعر المتر المسطح في مخالفات البناء، خلال شهر يوليو الماضي، بنسب تراوحت بين 30 و50%، مما يعكس حجم التيسيرات الممنوحة لأصحاب طلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعها، بجانب التسهيلات الإدارية والفنية التي تتم داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بجميع مدن ومراكز المحافظة.