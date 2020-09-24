بورصة الدواجن اليوم الخميس 24-9-2020 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرار في الأسواق المصرية، اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن عاودت الأسعار اقترابها من الأسعار الطبيعية، والتي تغطي تكلفة الإنتاج، وذلك بسبب عودة القوة الشرائية مره أخرى، مع تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، بعد أن شهدت انخفاض في الأسعار جعلها وصلت إلى أدنى سعر لها في عام 2020 خلال الشهور القليلة الماضية والتي تزامنت مع تفشي فيروس كورونا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وأوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في تصريحات لـ"الوطن"، أن أسعار بورصة الدواجن شهدت استقرار اليوم في السوق المصرية، ليصل كيلو الدواجن الأبيض إلى 20 جنيهًا من المزرعة، لتصل إلى المستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 22 و23 جنيهًا.

وتراوح سعر البيض الأبيض والأحمر بين 23 و25 جنيها للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح بين 30 لـ 32 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" ما بين 10.5 و12 جنيها.

ووصل سعر كيلو جرام البانيه أو فبليه الدجاج ما بين 60 إلى 63 جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 27 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 29 جنيهًا، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 18 جنيها للكيلو.

ووصل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي إلى 33 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي 39 جنيهًا، والبلدي حوالي 47 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجلت سعر الكيلوجرام من الديوك الرومي حوالي 49 جنيهًا، والأرنب 38 جنيهًا للكيلو.

رحلة أسعار بورصة الدواجن

في الشهور القليلة الماضية، وبالتزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد عانت رحلة أسعار بورصة الدواجن على مدار 4 شهور ماضية، والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها على غير المتوقع في عام 2020، حيث شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارا بعد انتهاء شهر رمضان ليتراوح سعر كيلو دواجن المزارع بين بين 27 و28 جنيها للكيلو مقابل 32 و33 جنيها لدى تاجر التجزئة.

وفي آخر شهر يونيو الماضي شهدت أسعار الدواجن انخفاض بقيمة 25% حسب ما أعلنته الغرفة التجارية، لتسجل أسعار الدواجن 25 جنيها لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيها.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.