الإبراشى: لقاء السيسي بـ"حفتر وصالح" كان محط أنظار العالم

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء،مع كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، يصب في إطار الحل السياسى للأزمة الليبية، وانطلاقة للحل السياسى الذى دعت له مصر سابقاً.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن هذا اللقاء كان محط انظار العالم نظراً لثقل مصر وأهمية الجيش الليبى في الحل السياسى، كما أن تحذير الرئيس السيسى الشهير بأن "سرت الجفرة"، خط أحمر، أعقبه بشكل مباشر انتهاء الحل العسكرى أو الجنوح إلى هذا الحل .

وأوضح الإعلامي، أن مصر تدعم بشكل أساسى الجيش الليبى ووحدة الأراضى الليبية والشعب الليبى، وتقف ضد الإرهاب والمرتزقة والميليشيات، موضحًا ان مصر مع دولة المؤسسات وهكذا تستحق ليبيا أن تكون دولة مدنية حديثة وليس دولة ميليشيات ومرتزقة".

وتابع: "الدولة المصرية ضد التدخل الأجنبي بكل أشكاله، وهذا موقف محورى ومركزى أتخذته مصر، وهو كان الحد فاصل للجميع في التعامل مع الأزمة الليبية".