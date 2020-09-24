الإبراشي عن دعوات الفوضى: الإخوان تتسول مشاهد لتضخيم الأحداث

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن الدولة المصرية ومؤسساتها لن تهتز تجاه حالة السعار التي تعيشها جماعة الإخوان الإرهابية، وسعيها الدائم في نشر الأكاذيب من أجل هدم وتخريب البلاد، مؤكدا أن ما تقوم به الجماعة الإرهابية الآن يدل على ضعفها الشديد، وذلك خلال تقديمه برنامجه "التاسعة"، على شاشة "التليفزيون المصري".

وأوضح "الإبراشي"، أن جماعة الإخوان انتهت تماماً على أرض الواقع، ولكن هناك قوى إقليمية تعمل على دعم التنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى قيام دويلة قطر بتمويله، كما أن الدول المعادية لمصر تبذل كل ما في وسعها للنيل من مصر.

وأشار الإعلامي، إلى أن الجماعة الإرهابية تتسول مشهدا أو اثنين وتعمل على تضخيم الأحداث من أجل تصوير ذلك على أنه ثورة عارمة وحالة من الفوضى الكبيرة بمصر، على خلاف الحقيقة.

وتابع: "ما أكثر جُمعات الغضب التي دعت لها جماعة الإخوان، ولكنهم دائماً ما يقعوا في غضب الشعب المصرى الذى لفظهم في 30 يونيو".