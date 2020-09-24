الخرباوي: إبراهيم منير قد يتعرض للاغتيال من عناصر إخوانية

قال ثروت الخرباوي، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن إبراهيم منير، الذي نصب نفسه كقائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، قد يواجه الاغتيال من بعض أعضاء الجماعة على طريقة اغتيال سيد فايز الذي أرسلت الجماعة له علبة "حلاوة مولد" كان بها متفجرات.

وأضاف "الخرباوي"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تنتهي من داخلها، فالخلافات الحالية داخل الجماعة اشتعلت على القيادة والأموال، موضحًا أن قيادات الجماعة تلقت مليارات بهدف تنمية مواردها وتخريب مصر ولكنهم استولوا على بعضها وامتلكوا قصورا وفيللا وسيارات فارهة للقيادات، في الوقت الذي يعيش فيه شباب الجماعة الهارب إلى تركيا في فقر مدقع.

وأوضح "الخرباوي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن الجماعة الآن في تخبط دون رؤية واضحة للشخص الذي سيتولى منصب مرشد الجماعة حيث تتنازع الأطراف الهابة متمثلة في عمرو دراج ومحمود حسين ومحمد الأبياري وإبراهيم منير، كما أن مجلس شورى الجماعة أعلن في بيانه خروج إبراهيم منير عن منهج مؤسس الجماعة حسن البنا.

وأشار إلى أن "منير" تم طرده من الجماعة في سبعينيات القرن الماضي لقيامه بإبلاغ الأمن عن تحركات زملائه في الجماعة، مؤكدًا أن الجماعة شهدت انشقاقات خلال سنوات عديدة قبل وبعد مقتل حسن البنا ومرة أخرى عام 1954 عند محاولة اغتيال الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر ولكن الانشقاق الحالي الأقوى والأكثر تأثيرا، وهناك اعتراض على تولي منير لأنه مغتصب لكرسي المرشد ويريد السلطة وهذا يتعارض مع رؤية الجماعة وعلى صلة بالمخابرات البريطانية.