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الخرباوي: قيادات الإخوان سرقت أموال شباب الجماعة "وضحكت عليهم"

النظام التركي جمع تمويلات لرعاية شباب الجماعة واستولى عليها محمود حسين

كتب:

محمد عزالدين
12:59 ص | الجمعة 18 سبتمبر 2020
ثروت الخرباوي

ثروت الخرباوي

قال ثروت الخرباوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية يسيطر عليها 4 أفراد، هم إبراهيم منير، المتواجد في لندن، ومحمد بحيري، ويوسف ندى، ومحمود الإبياري، وهم المسيطرون حاليا على التنظيم الإرهابي، مؤكدا أنهم ليسوا على وفاق.

وأضاف "الخرباوي"، في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن القيادي الإخواني إبراهيم منير والدته تركية، مشيرا إلى أن الإخوان عملت على جذب شبابها إلى تركيا، ولكنهم اكتشفوا أنه لا يوجد أي مكسب هناك، واعترض الشباب على "منير"، الذي رد بكل بجاحة "نحن لم نجبركم على الانتماء لجماعة الإخوان".

وطالب "الخرباوي"، شباب الإخوان بالتراجع عن موقفهم لأنه يتم استغلالهم، مشيرا إلى أن 35 ألف شخص هربوا وأقاموا في تركيا، وجمع النظام التركي تمويلات من أجل رعاية هذه الشباب، وسرقتها في النهاية، كما استولى عليها محمود حسين، الذي شغل منصب أمين عام تنظيم الإخوان الإرهابي، ومحمد بحيري، المسئول عن الإخوان في أفريقيا، والمتواجد حاليا في لندن، وهو ضمن قيادات الجماعة المتهمة في قضية عام 1965.

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