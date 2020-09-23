الخرباوي: "الإخوان" تنفجر من الداخل.. وإبراهيم منير يعشق الشهرة

أكد المحلل السياسي ثروت الخرباوي، أن إبراهيم منير خائن للوطن بلا شك، وخائن أيضا للإخوان حيث صرح منذ 7 سنوات أنه كان يُبلغ الأمن عن أفراد جماعة الإخوان في فترة السبعينات، لافتا إلى أنه كان لديه شهوة الحديث والشهرة والظهور الإعلامي، وكان ُيقدس داخل الجماعة، إلا أنه تم سحب أرصدته وأسهمه من الجماعة بعد اكتشافه جاسوسًا على جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف "الخرباوي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عمر التلمساني أصدر قرارًا ضده بعدم وجود تنظيمي لإبراهيم منير داخل الجماعة، وهو ما دفعه للبحث عن مكان آخر في الخارج، وسافر اليمن ثم الكويت قبل أن يتوجه إلى إنجلترا التي حصل فيها على لجوء سياسي، ثم حصل على دور في التنظيم الدولي، وأصبح عينا من أعين المخابرات البريطانية التي ساعدته كثيرًا أن يكون له دور في التنظيم الدولي.

واستكمل الخرباوي، أن جماعة الإخوان تشهد انقساما كبيرا الآن وتنفجر من داخلها بشكل كبير، لافتًا إلى أن الحرب العالمية الثالثة عبارة عن كاميرا، والسلاح الذي يستخدم هو تدمير الروح المعنوية للشعوب وهو ما يريده جماعة الإخوان، إلا أن ذلك يرتد إليهم بالقبض على محمود عزت، الذي تسبب في انكسار شديد للروح المعنوية بجماعة الإخوان الإرهابية.