ضحايا الكومبارس الهارب بعد عام من "الفتنة".. أسرته والمضحوك عليهم

يوم بعد يوم تزداد ضحايا الكومبارس الهارب محمد علي، فمنذ ظهوره قبل عام واحد فقط، ويتسبب في أذى الآخرين، ففي الوقت الذي یعیش فيه المقاول منعما فى إسبانیا بين الملاھى اللیلیة والسهرات الحمراء من جانب، يحرض المصریین على التظاھر من خلف الشاشات متحدثًا عن الفقراء والغلابة من جانب آخر.

يستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز ضحايا المقاول الهارب، بعد عام واحد فقط من ظهوره:

والده: لو أعرف إن سلوكه هيبقى كده كنت دبحته وهو صغير

خرج علي عبدالخالق، والد المقاول الهارب، مرارًا وتكرارًا عبر شاشات التلفاز ليعلن تبرؤه من نجله، مطالبًا في مناسبات عديدة بإطلاق اسم "محمد الخاين" على ابنه.

وأكد عبدالخالق: "منذ اللحظة الأولى التي ظهر محمد في أول فيديو له، تبرأت منه لأنه عاق له ولأهله ولبلده، فهو مريض شهرة وإنسان وضيع وكداب"، مشيرًا إلى أنه لو علم بأن نجله سيفعل كل هذا ويكون سلوكه بهذه الطريقة لكان ذبحه في الصغر.

وقدر والد المقاول الهارب محمد علي، حجم الأصول التي امتلكها نجله داخل وخارج مصر، موضحاً أنَّ قائمة ممتلكات نجله شملت: "6 فيلل و2 قصر ومزرعة ومبنى إداري".

تخلى عن زوجته ورفض الإنفاق على أبنائه

نشرت "الوطن" منذ ساعات، حسب مصادر، بأن المقاول الهارب طلّق زوجته المصرية، وتخلى عن أبنائه الخمسة، حيث قرر مغادرتهم بعد السفر خارج مصر، للدخول في علاقة زواج جديدة من فتاة تحمل الجنسية السورية، وهي التي تُقيم حاليًا مع محمد علي في برشلونة.

محمد رفض الإنفاق على أبنائه منذ تطليق أمهم، ورغم مطالبات الأم بدفع نفقة الأبناء إلا أنَّه لم يستجب لتلك المطالبات، وقطع صلته بأسرته منذ الزواج من الفتاة السورية.

شقيقه يتبرأ منه ويصفه بمجنون الشهرة

لم يختلف موقف أحمد شقيق الكومبارس الهارب عن موقف والده، فمنذ اللحظات الأولى لظهور محمد في أول فيديو تحريضي له، ظهر شقيقه ليفند كذبه، مؤكدًا أن أخاه كان يناضل باسم الغلابة عبر الفيرمونت ومارينا وغيرها من الأماكن الفاخرة.

وقال أحمد: "أنت جنون الشهرة عاميك، دانا أخوك، مش عايز أتكلم وأقول أنت بتعمل إيه عشان تطلع فى لقطتين تلاتة، فأنت كنت بتعمل حاجات مش طبيعية وفى الآخر لقيت نفسك مغمور ومحدش عارفك، فتطلع تتكلم زى الناس الهبلة عشان الناس تشوفنى، فأنت جيت فى سكة مقفولة".

الكومبارس حرض الشباب على العنف ويستمتع بأوقاته في إسبانيا

استغل الكومبارس عدم وعي بعض الشباب الذين لا حول لهم ولا قوة، ليبث سمومه وأكاذيبه وتحريضه بالنزول في تظاهرات ضد الدولة، متناسين أن صاحب تلك الدعوات يعيش في ترف ونعيم بإسبانيا، ودعوته ما هي إلا حطبًا لنار تشعلھا جماعة الإخوان الإرهابية، لتحقيق أقصى ما تتمناه الجماعة من وراء تلك التظاهرات هو التقاط مجرد صور أو كتابة خبر عن الغضب فى الشارع المصرى فقط.

وهو ما أكده النشاط وائل غنيم، في فيديوهات له عبر السوشيال ميديا، قائلًا: "الكومبارس محمد علي يستغل الشباب الغاضب من بعض الأخطاء التي تحدث، الكلام اللي بيعمله محمد علي ده غلط وكونه شايف الدنيا غلط ممكن يوقعنا في أكبر غلط.. وكون البلد تمشي ورا هذا المغفل اللي مش فاهم هو بيقول إيه وأغلب الوقت عمال بيهيج الناس نتيجة لأنه غضبان واللي يمشي وراه يبقى مغفل زيه لإنه مش معاه مفتاح لحاجة علشان قاعد يطوع طاقة الغضب إنه يهيج الناس".

وكان المقاول الهارب قد وجه دعوة تحريضية لنشر الشغب والفوضى في مصر، ولم يستجب لها المواطنون، في الوقت الذي أعاد فيه الإخوان بعض مظاهر العنف في محاولة لعودة مشهد الفوضى من جديد، لكن قوات الأمن تمكّنت من التصدي لها.