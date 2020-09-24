"زنزانة 7" يتصدر الإيرادات اليومية بـ170 ألف جنيه

واصل فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، وبطولة الفنان نضال الشافعي، تصدر إيرادات الأفلام المطروحة بدور العرض السينمائي بتحقيقه 170 ألفًا و401 جنيه، أمس الأربعاء، وفقاً لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الأكشن والإثارة حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته كل من عبير صبري، ومنة فضالي، ومايا نصري، وأحمد زاهر، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، والعمل من تأليف حسام موسي.

وجاء فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، في المركز الثاني بـ99 ألفاً و121 جنيهاً، وفقاً للبيان نفس.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول زوج يفقد زوجته في بداية الأحداث، ليدخل في أزمة نفسية لشعوره بالذنب إزاء رحيل الزوجة، ما يجعله يتردد علي عيادة نفسية لمواجهة الألم الذي يعتصره، فيمر بعدد من المواقف التي تمتزج فيها الرومانسية بالكوميديا، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم رجاء الجداوي، وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، وعزوز عادل وكوكبة من النجوم، والعمل من تأليف أماني التونسي.

وحصد فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، 29 ألفًا و811 جنيهًا في اليوم نفسه، وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الكوميديا والفانتازيا، من خلال غسالة متطورة تنتقل عبر الأزمنة، حيث تقع العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية بين الأبطال.

ويشارك في البطولة كل من محمود حميدة، وشيرين رضا، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وطاهر أبوليلة، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وكوكبة من النجوم من تأليف عادل صليب.

يذكر أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي قررت زيادة نسبة تشغيل السينمات والمسارح من 25% لـ50% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.