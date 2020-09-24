ضبط لحوم منتهية الصلاحية خلال حملات تموينية في المنيا

حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 23 مخالفة تموينية متنوعة، وضبطت لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية؛ لفرض الرقابة على السلع والمواد الغذائية وعلى كافة المعروضات للمواطنين، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة داخل الأسواق والمحال التجارية، والعمل على رصد المخالفات من خلال تكثيف تنظيم الحملات الرقابية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جهته، قال العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، إن الحملات أسفرت عن تحرير 23 مخالفة تموينية متنوعة تنوعت المخالفات بين عدم وجود شهادات صحية – عدم وجود سجلات – عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – عدم وجود فواتير، فضلًا عن ضبط 14 كجم لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة.