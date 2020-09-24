مديرة مدرسة بالعريش تصلح أثاث فصول متهالك بيديها: بساعد بلدي

"إصلاح الآثاث التالف".. مبادرة عظيم من مديرة مدرسة آل ذكري بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بعد نيتها في إصلاح التالف داخل المدرسة قبل انطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد، وذلك يؤكد وعي الشعب المصري، ومساندته دائمًا للدولة المصرية، ومساعدتها إلى بلدها.

"الآثاثات الموجودة معظمها تحتاج إلى عملية إصلاحات بسيطة، لتصبح صالحة للعمل والاستخدام، بدلًا من مطالبة أمناء المدارس بالعمل والتواصل من أجل استبدالها، وستكون مكلفة للدولة"، وفقًا لما قالته مديرة المدرسة.

"نعمل سويًا على رفع مستوى التعليم، والعمل على رفع العبء عن الحكومة، فضلًا عن السعي والمحاولة في إعادة الشيئ لأصله بأقل المجهودات الموجودة.

شارك في عملية الإصلاح داخل المدرسة كلآ من صلاح الحفني، وعرفات خالد، بمساعدة مديرية المدرسة، التي وفرت المستلزمات الخفيفة لعملية الإصلاح.