تكريم أسر شهداء الوطن من العاملين بشركة مياه المنيا

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، احتفالية تحت عنوان "يوم الشهيد"، لتكريم أسر شهداء الوطن، إذ تم تكريم ذويهم من العاملين بالشركة الذين تم تعيينهم في وقت سابق تكريماً لهؤلاء الشهداء، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة.

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، إن هذا التكريم يأتى وقوفاً من الشركة مع الدولة المصرية وشهداء قواتنا المسلحة والشرطة المصرية، فالشركة لا تتدخر جهداً في توفير كافة الإمكانيات والخدمات لكافة المؤسسات داخل الدولة.

وعبر أهالى الشهداء عن سعادتهم لإهتمام الشركة بهم موجهين الشكر للمهندس ياسر الشهاوى على هذه اللفتة الإنسانية، مؤكدين استمرار التضحيات من أجل مصرنا الغالية.