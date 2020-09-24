حكاية الدكتور ثروت ضحية قاتل قوة "تأمين طرة".. "الإرهابي مالوش ملة"

بعد مرور 3 سنوات على حادث مقتل الطبيب ثروت جورجي ذبحًا داخل عيادته، أعلنت أمس وزارة الداخلية عن مقتل 4 تكفيريين من بينهم قاتل الطبيب وهو حسن زكريا معتمد مرسي أثناء محاولة هروبه بصحبة 3 آخرين من سجن طرة أمس الأربعاء.

تعود تفاصيل الجريمة المروعة التي ارتكابها الإرهابي حسن زكريا بحق الطبيب القبطي ثروت جورجي، إلى سبتمبر عام 2017، عندما تلقى مأمور قسم شرطة الساحل بلاغاً بتجمع بعض المواطنين إثر استغاثة إحدى السيدات من داخل أحد العقارات بشارع الترعة الغربي، وضبط أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض "مطواة" ملوثة بالدماء أثناء هروبه من العقار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص جرى العثور على جثة الطبيب مصابًا بجرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات في أماكن متفرقة بالجسم.

وجرى ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى "حسن زكريا مرسي"، 30 سنة، حاصل على دبلوم فني صناعي ومقيم بمركز أشمون في محافظة المنوفية.

توصلت التحريات إلى أن المتهم توجه إلى عيادة الدكتور ثروت، 82 سنة، طبيب أنف وأذن وحنجرة، عقب انتهاء مواعيد العمل بالعيادة، والتقى بممرضة بالعيادة "سوزان.ك"، 40 سنة، بزعم توقيع الكشف الطبي عليه.

ولدى سماحها له بالدخول إلى غرفة الكشف، توجه إلى الغرفة مهرولًا وأعقب ذلك استغاثة الطبيب، شاهدت الممرضة المتهم خلال تعديه على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة"، حيث أصابه بجروح طعنية أودت بحياته.

ولدى محاولة منعه من الهرب تعدى على الممرضة بالسلاح ذاته فأصابها بجروح طعنية ولاذ بالفرار، فاستغاثت بالأهالي وأثناء ضبطه تعدى على أحدهم فأصابه بجرح نافذ بالبطن، وتمكن الأهالى من ضبطه.

وجرى عرض المتهم آنذاك على النيابة العامة، حيث أجرت تحقيقات موسعة معه، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات وأحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات التي أصدرت حكما بإعدامه.

وجاء فى التحقيقات النيابة أن حسن زكريا معتمد مرسى أبوالنصر، اعترف بتفاصيل جريمته المروعة، وقتل الطبيب، المجني عليه، ثروت جورجي شاكر، عمدا مع سبق الإصرار وشروعه في قتل الشاهدين الأولى والثاني وشروعه في سرقة أموال المجني عليه، وإحرازه سلاح أبيض "مطواة"، وذلك لقناعته بأفكار جماعة داعش من خلال مطالعته لإصدارات تلك الجماعة على شبكة المعلومات الدولية.

وأثناء التحقيق كشف المتهم عن خطوات انضمامه للتنظيم من خلال سفره إلى محل تواجدهم بمنطقة "العوجة" بمدينة رفح بالعريش، حسبما علم بذلك من الإصدارات التي طالعها في الأول من شهر أبريل عام 2016، حيث تقابل مع بعض أعضائها وطلب الانضمام إليهم، بيد أنهم رفضوا وأشاروا عليه بارتكاب العمليات العدائية منفردًا على طريقة "الذئاب المنفردة"، فعاد لمسكنه منتويًا قتل أي من المسيحيين لسرقة أمواله.

بحث المتهم "حسن زكريا" عقب عودته من سيناء بمحيط سكنه بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عن أحد المسيحيين حتى علم بعيادة المجني ثروت جورجي شاكر، فجمع المعلومات عنه وعلم أن له عيادة أخرى بحي الساحل بمحافظة القاهرة، وتحقيقا لذلك الغرض اشترى سلاحا أبيض "مطواة" وتدرب على استخدامه بمسكنه بعد مطالعته لإصدارات تلك الجماعة، وتحين ليل 9/9/2017 وقصد المجني عليه ثروت جورجي شاكر.

ادعى المتهم المرض وذهب طالباَ الكشف الطبي بعيادة الطبيب المسيحي، وما انفرد به بالغرفة الخاصة لذلك حتى شهر سلاحه طالبًا ما بحوزته من نقود وشرع في التعدي عليه طعنا بسلاحه، ثم نحره قاصدا قتله بيد أنه لم يتمكن من سرقة أمواله إذ حضرت الشاهدة الأولى سوزان كمال بطرس لاستبيان الأمر، فلما أبصرته استصرخت فسدد لها طعنات بسلاحه وفر هاربا خشية ظبطه، وحال ذلك اعترض الشاهد الثاني محمد صبحي عبد العال سبيل هروبه فطعنه بسلاحه لقتله، ولاحقه الأهالي بعد ذلك وتمكنوا من ضبطه.

وكشفت التحقيقات، عن أنه بفحص هاتف المتهم "حسن زكريا" المضبوط بحوزته، تبين احتواؤه على ملفات فيديو بعناوين "محاضرة عن أعداء الأمن الحقيقيين" و"خطبة لسيد قطب"، و"أسماء شيوخ الفتوى التكفيرية"، و"الإرهاب"، و"محاضرات أبومصعب السوري"، وكتاب "دعوة المقاومة الإسلامية العالمية".