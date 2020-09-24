أسقف جنوب سيناء يفتتح مكتبة كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ

افتتح الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء ورئيس دير القديس موسى النبي العامر بسيناء، اليوم، مكتبة كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، وسط احتفالية كبرى أقامتها الكنسية، بمشاركة لفيف من كهنة الكاتدرائية، والمواطنين.

وقال الأنبا أبوللو، إن المكتبة تعد إضافة لكاتدرائية السمائيين، لكونها تضم كتب دينية، وثقافية، وتاريخية، ليس ليستفيد منها أقباط المدينة فقط، وإنما لزائري الكاتدرائية من السائحين.

وأكد أسقف جنوب سيناء، أن كنائس جنوب سيناء حريصة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وقدم أسقف جنوب سيناء، الشكر لمحافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، والجهاز التنفيذي بالمحافظة، لدعمهم المستمر للكنائس .