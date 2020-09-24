سياح أوروبا يتجاهلون كورونا ويختارون مصر لقضاء الإجازة

بالرغم من استمرار فيروس كورونا المستجد ووجود إصابات يومية جديدة به، إلا أن العديد من الدول الأوروبية استأنفت رحلاتها السياحية إلى مصر بداية من شهر يوليو الماضي بعد فترة توقف دامت لنحو 150 يوما، وقال محمد فلا عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إنه رغم استمرار فيروس كورونا المستجد ووجود حالات إصابات يومية به إلا أن نحو 5 دول أوروبية قررت تسيير رحلات بصفة مستمرة إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ، وهى أوكرانيا وصربيا وبيلاروسيا وبولندا وسويسرا.

وأضاف فلا لـ"الوطن"، أن فرنسا ولوكسمبورج أعلنت استئناف رحلاتها إلى مصر بداية من الشهر المقبل، لافتا إلى أن عودة تلك الدول لاستئناف رحلاتها إلى مصر تؤكد أنه لا خطورة على السياح من زيارة مصر وأن المقصد السياحى المصرى آمن تماما.

وأشار إلى أن عودة بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى لاستئناف الرحلات لمصر ستشجع غيرها من الدول على اتخاذ ذات الخطوة خلال الشهور المقبلة، منوها بوجود اتصالات يومية تتم بين العاملين بالقطاع السياحى المصرى الحكومى والخاص مع نظرائهم من مختلف دول العالم لاعادة استئناف رحلاتهم إلى مصر خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن وجود اتصالات شبه يومية مع ألمانيا لإعادة رحلاتها لمصر خلال الشهرين المقبلين وذلك لأهميتها حيث إنها الدولة الأكثر إرسالا للسياح لمصر خلال الـ 5 سنوات الماضية.

السياح الأمريكيون سيعودون قبل نهاية العام الجاري

ومن جهته، قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، إن الرحلات السياحية الأمريكية ستعود لمصر قبل نهاية العام الحالي وبالتحديد خلال شهر ديسمبر وعقب نهاية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لافتا إلى أن زيارة السفير الأمريكي إلى الأقصر الأسبوع الماضى أوصلت رسالة إيجابية للعالم بأن المقصد السياحى المصري آمن صحيا وجاهز لاستقبال السياح خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تطبقها المنشآت السياحية والفندقية المصرية لمجابهة فيروس كورونا نالت استحسان كافة دول العالم، لا سيما أنه لم تحدث أي إصابات بين السياح الذين زاروا مصر خلال الشهرين الماضيين.