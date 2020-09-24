تعرف على شروط التضامن لصرف تعويضات الكوارث

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استعدادها الكامل لمساعدة الأسر المنكوبة إثر الحوادث، كانهيار العقارات، موضحة أنّ لديها 26 مركز إغاثة في 24 محافظة.

وأضافت القباج أنّ هناك لجان إغاثة فرعية في مديريات التضامن الإجتماعي، والإدارات الإجتماعية التابعة لها، إضافة إلى لجنة إغاثة بالوزارة، ويكون في هذه اللجان تدريبات دائمة؛ لتكون على أهبة الاستعداد لتولي مهام الإغاثة المطلوبة.

تدريب لجان الإغاثة على التعامل حال تعرض المحافظات لأي خطر

وأكدت أنّه يتم تدريب لجان الإغاثة على التعامل في حالة تعرض المحافظات أي خطر خاصة محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان والأقصر وقنا وجنوب سيناء، والتي تعتبر أكثر عرضة للسيول والأمطار، ما يؤدى لانهيار عدد من المنازل.

تصرف وزارة التضامن الاجتماعي مساعدات مالية (دفعة واحدة) في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، حال تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث مثل "حالات الفيضانات والسيول والزلازل والانهيارات والغرق والحريق والحوادث والتصادمات"، وغيرها.

10 آلاف جنيه تُصرف في حالة وفاة رب الأسرة

وتصرف المساعدات في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة - غير المؤمن عليها كالتالي:

- 10 آلاف جنيه تصرف في حالة وفاة رب الأسرة أو العائل الوحيد في أثناء الحادث وبسببه، ويصرف لأحد أفراد الأسرة "الزوجة أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين"، فإذا كان الأخير لم يبلغ سن الحادية والعشرية تصرف المساعدة إلى المتولي رعايته مع إخطار نيابة شؤون الأسرة المختصة بذلك.

- 5 آلاف جنيه تصرف في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المعالين أو الأبناء غير المتزوجين في أثناء الحادث وبسببه ويصرف لرب الأسرة أو الأم أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين.

- 1000 جنيه تصرف عن كل حالة وفاة في أثناء الحادث وبسببه لمن تولى إجراءات الدفن إذا لم يكن للمتوفى أسرة.

شروط للحصول على مساعدات الكوارث والنكبات

وحددت التضامن عدة شروط للحصول على معاش الكوارث والنكبات كالتالي:

- شهادة وفاة للمتوفين بسبب الحادث.

- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

- تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

- تقرير هندسي في حالة الانهيارات المنزلية.

- تقرير زراعي في حالة حدوث خسائر بالأراضي الزراعية.

- تقرير بيطري في حالة نفوق الماشية.​

- بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.