تعرف على قيمة تعويضات مستفيدي "الضمان الاجتماعي" في الكوارث

لا تغفل الحكومة المصرية، الوقوف إلى جانب البسطاء الذين يمرون بأزمات، في حال الكوارث والنكبات، وآخرها كان صرف مساعدات في انهيار عقارين بمدينة شربين في الدقهلية، إذ قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف 16 ألف جنيه مساعدة إغاثية للأسرة المنكوبة، عبارة عن 10 آلاف جنيه تعويض عن خسائر الممتلكات، و6 آلاف جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية والجمعيات الأهلية، بينها 1000 جنيه مصاريف إصابة.

وحددت وزارة التضامن، صرف المساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي، في حالات الكوارث والنكبات الفردية، إلى جانب صرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر في حالات الكوارث والنكبات العامة وذلك من حساب "المساعدات الاستثنائية، والإغاثة المحلية"، والتي جاءت على النحو التالي:

مساعدات الوفاة

- 10 آلاف جنيه تصرف في حالة وفاة رب الأسرة أو العائل الوحيد في أثناء الحادث وبسببه، ويصرف لأحد أفراد الأسرة "الزوجة أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين"، فإذا كان الأخير لم يبلغ سن الحادية والعشرية تصرف المساعدة إلى المتولي رعايته مع إخطار نيابة شؤون الأسرة المختصة بذلك.

- 5 آلاف جنيه تصرف في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المعالين أو الأبناء غير المتزوجين في أثناء الحادث وبسببه ويصرف لرب الأسرة أو الأم أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين.

- 1000 جنيه تصرف عن كل حالة وفاة في أثناء الحادث وبسببه لمن تولى إجراءات الدفن إذا لم يكن للمتوفى أسرة.

مساعدات الإصابة

(أ) 500 جنيه: تصرف لكل مصاب ينقل لأقرب مستشفى في أثناء الحادث وبسببه ويستمر بها أكثر من 24 ساعة، وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف.

(ب) 1000 جنيه: تصرف لكل مصاب ينقل إلى مستشفى حكومي خلال الحادث وبسببه ويستمر لمدة 7 أيام أو أكثر وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته؛ إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف مع خصم ما سبق صرفه من مساعدة لنفس الغرض.

(ﺠ) 2000 جنيه: تصرف لكل مصاب ينقل إلى مستشفى حكومي خلال الحادث وبسببه ويستمر بها لمدة 15 يومًا، أو أكثر تصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف مع خصم ما سبق صرفه من مساعدة لنفس الغرض.

مساعدات الإعاشة

-250 جنيهًا تصرف دفعة واحدة لكل فرد من أفراد الأسرة خلال الـ5 أيام الأولى من تاريخ حدوث النكبة كإعاشة وتسلم لرب الأسرة أو أكبر أفرادها سنًا.

وتصرف المساعدات بعد إتمام الحصر، ويسقط الحق نهائيًا في طلب صرف المساعدة عن خسائر النفس؛ إذا لم يجرى التقدم إلى الجهة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ وقوع الحادث.

المستندات المطلوب تقديمها للحصول على مساعدة عن الخسائر في النفس

1- طلب إبلاغ عن حدوث النكبة أو الكارثة.

2- صورة طبق الأصل من محضر الشرطة.

3- صورة بطاقة الرقم القومي للمصاب أو لأحد المستفيدين (مقدم الطلب).

4- في حالة الوفاة: شهادة الوفاة في حالة الوفاة أو تقرير طبي من مستشفى حكومي.