القاهرة تكذب "الجزيرة": مفيش أوراق تصالح عشان تضيع

قال اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، إنّ المركز التكنولوجي بحي السلام ثان، يشهد إقبالًا كبيرًا وزحامًا من المواطنين طوال اليوم، لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء قبل انتهاء مدة التصالح التي أقرها رئيس الوزراء نهاية الشهر الحالي.

وتساءل عوض، عبر "الوطن": "كيف يتم تصوير الزحام على أنّه مظاهرات، المواطن لديه وعي كبير، وسارع لتقديم طلب تصالح في المدة المتبقية للاستفادة من التيسيرات التي قدمتها الدولة في هذا الشأن، ولتقنين وضعه".

وعما رددته الجزيرة القطرية، بشأن ضياع ملفات التصالح من حي السلام، قال: "القنوات المعادية للدولة تريد إثارة بلبلة وشائعات لا أساس لها من الصحة، مفيش حاجة اسمها ضياع مستندات، حاليًا المواطن الراغب في التصالح بيقدم طلب بصورة البطاقة، وبعدين بيكمل باقي المستندات خلال شهرين، فمستندات إيه بقى اللي هتضيع".

القاهرة: 3 منافذ بحي السلام لتسهيل التقديم على الأهالي

وأضاف عوض: "نظرًا للزحام وتيسيرًا على المواطنين خلال الأسبوع الأخير، جرى زيادة عدد المنافذ والموظفين وفتح 3 منافذ لخزينة الحي، لاستقبال طلبات التصالح وقيمة جدية التصالح، لعدم تعطيل المواطنين ومساعدتهم لتقديم طلبات التصالح".

ولفت إلى وجود توجيهات من محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء، بالتيسير على المواطنين وإزالة أي عراقيل، وقبول طلبات التصالح لحين البت فيها، وزيادة المنافذ والموظفين لاستقبال الطلبات على الفور، وعدم تعطيل المواطنين أو انتظارهم فترات طويلة.

وكانت منصات إخوانية وأخرى معادية للدولة، نشرت فيديو لتوافد المواطنين على حي السلام، بزعم أنّه تظاهرة لمواطنين أهمل الحي أوراق تصالح مبانيهم المخالفة، ما أدى لضياعها.