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حظك اليوم الجمعة 25-9-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:01 ص | الجمعة 25 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

مولود برج الحمل لا يضيع وقته في القلق على الأشياء الفائتة، لكنه يعمل بجد لتحقيق أهدافه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تهتم بإظهار المزيد من اللباقة في تعاملاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا أردت أن تطاع فلتطالب الطرف الآخر بالمستطاع وكن واقعيا.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الممثل قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

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