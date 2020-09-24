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26 مرشحا محتملا لـ"النواب" يتقدمون للكشف الطبي بجنوب سيناء

كتب:

حماده الشوادفي
01:03 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن أعداد الذين تقدموا للكشف الطبي حتى اليوم، 26 مرشحًا، والكشف عبارة عن نفسية وسموم، ويحصل المرشح على شهادة رسمية تقدم إلى لجنة تلقي الطلبات.

وتتلقى محكمة جنوب سيناء، طلبات وأوراق المرشحين حتى الآن، واستقبلت 11 مرشحًا على مقدي الدائرتين، 6 مرشحين في دائرة خليج العقبة، و5 مرشحين في دائرة خليج السويس.

ولم يحسم حتى الآن مقعدا القائمة، ورجحت التوقعات أن مرشحي القائمة بجنوب سيناء، ستضم السيد عوض، على مقعد خليج السويس، وفضية سالم، على مقعد خليج العقبة.

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