ننشر أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر

أعلن حزب مستقبل وطن، اليوم، أسماء مرشحي القائمة الوطنية "من اجل مصر" عن محافظة البحر الأحمر.

وجاءت الأسماء كما يلي: سيد قاسم رشيدي ممثلا عن حزب مستقبل وطن، إيلاريا سمير حارص ممثلا عن حزب الشعب الجمهوري، حسام صالح عوض الله ممثلا عن حزب مستقبل وطن.

وكشف عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة، عن إعداد الحزب خطة شاملة لإدارة العملية الانتخابية، وأن وفد من الحزب أجرى زيارة لمرشح الحزب على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بمدينة الغردقة، حيث ضم الوفد أعضاء هيئة مكتب المحافظة، وقسمي أول وثانِ الغردقة.

وأكد سيف الدين، في تصريحات صحفية، اليوم، كامل الدعم لمرشح الحزب على المقعد الفردي، مشيداََ باختيار الحزب للنائب محمد محمد عبدالمقصود، للدفع به على المقعد الفردي.

في ذات السياق، لم تتلقى لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر، أي أوراق اليوم، حيث تقدم حتى أمس 22 مرشحًا بدوائر البحر الأحمر الثلاثة وهم بالأسماء المتقدمين بدوائر البحر الأحمر الثلاثة 22 مرشحًا محتملًا لمجلس النواب 2020.

الدائرة الشمالية (9): محمد محمد عبدالمقصود، حداد عبد ربه إبراهيم و عاطف عبدالحميد توفيق، حافظ محمد لطفي، أمجد جمال محمود، أميمة نوبي مصطفى، سيد محمد بشير، محمد حسين، وحمادة غلاب

الدائرة الوسطى (8): عبدالناصر عطية، صطفى سطوحي، محمد أبوالوفا، محمد يوسف، خالد محمود عبدالله محمد سباق، حسني أحمد علي، عبدالعظيم عبادي، وكرم أبو النجا.

الدائرة الجنوبية (5): علي نور علي، ياسر شعبان يوسف، مصطفى كتشيب حامد الحسن، إسماعيل الدكروني، وأحمد محمد صلاح.