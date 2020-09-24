محافظ الدقهلية: إحالة أي بناء مخالف مستجد إلى النيابة العسكرية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تواصل جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في التصدي فورا وفى الحال لأي محاولات مستجدة للشروع في البناء بالمخالفة أو التعدي على أراضي الدولة.

ويأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف مخالفات البناء والتصدي بكل حسم لأي محاولات مستجده للبناء على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والإزالة الفورية لها، بالمحافظات وفقا للقانون وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء تنفذ الكتاب الدوري الذي تم تعميمه على كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة للتنسيق مع مديرية الزراعة، والإدارات والجمعيات الزراعية التابعة للتصدي الفوري لأي محاولات مستجده للبناء المخالف على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لها وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية.

وأشار إلى أنه تم التوجيه للتنسيق مع مأموري الأقسام وجميع المسئولين بمختلف المستويات الوظيفية لهم بالتعاون الكامل والفوري في رصد أي محاولات للبناء بالمخالفة والإزالة الفورية لها.

في هذا السياق، رصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر إحدى محاولات التعدي المستجدة على الأرض الزراعية، وذلك بالشروع في إقامة "جمالون" على الأرض الزراعية بزمام الوحدة المحلية بقرية بشلا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإزالة الفورية للتعدي.

وتواصلت الجهود في رصد مخالفات البناء، ففي مركز ومدينة السنبلاوين، تم رصد أحد المباني السكنية به سدة خشبية وعروق خشبية بالدور الرابع علوى بقرية ميت غراب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفة وإزالة وفك الشدة الخشبية.

وشدد المحافظ، على أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تطبيق القانون بكل الحزم والحسم حيال أي محاولات جديدة للتعدي على أراضي الدولة أو البناء بالمخالفة للقانون.