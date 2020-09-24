صور.. مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر كلمة "سلام" على ضفاف القناة

حققت مصر رقما قياسيا، نجحت به في الدخول إلى موسوعة جينيس ريكورد العالمية، بالتزامن مع يوم السلام العالمي، وذلك بتصميم أحرف أكبر كلمة سلام Peace، بـ551 سترة نجاة في زمن قياسي 13 دقيقة و37 ثانية على ضفاف قناة السويس، وتحديدا مدينة الإسماعيلية "Largest life jacket word".

وتجاوزت مصر الشروط التي وضعتها موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتصميم أحرف أكبر كلمة سلام، لتصبح الاحتفالية المصرية بيوم السلام العالمي، الوحيدة في العالم التي جرى تسجيلها في موسوعة الأرقام القياسية.

جاء الحدث بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وهيئة قناة السويس، والمجلس الوطني للشباب، وشركتي Kayan businesses development - Cinema factory.

وحضر الاحتفال، الربان البطل العالمي ولاء حافظ صاحب فكرة تحدي يوم السلام العالمي، وذلك خلال الاحتفال بيوم السلام العالي في مدينة الإسماعيلية وعلى ضفاف قناة السويس حيث صمم شباب مصر أكبر كلمة سلام Peace.

ورحبت جينيس ريكورد للأرقام القياسية بالطلبات التي دعتها للتواجد أكثر داخل مصر، والتي تطالب بتسجيل أرقام قياسية جديدة خاصة بها، ووعدت جينيس للأرقام القياسية بزيادة انتشارها داخل مصر، بعد الأداء المشرف الذى قدمه المصريون في تحقيق الرقم القياسي فى تصميم أكبر كلمة سلام Peace بـ551 في 13 دقيقة و37 ثانية، بسترات نجاة على ضفاف قناة السويس.

وذكرت موسوعة جينيس في ردها: "يسعدنا إبلاغك أن طلبك لأكبر كلمة سترة نجاة، نجح، وأنك الآن حامل لقب جينيس للأرقام القياسية".