بسبب "التزويغ".. إحالة العاملين في مركزي شباب للتحقيق بالقليوبية

قرر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، التحقيق مع العاملين في مركزي شباب هما "كفر الشرفا القبلي وسرياقوس"، بسبب غلق المركزين وعدم وجود العاملين بهما.

جاء ذلك بناءً على اللجنة المشكلة من "الصبروط " وتضم كلا من هاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، بمتابعة بعض الهيئات الشبابية بإدارتي شباب شبين القناطر والخانكة.

وشملت المتابعة 8 مراكز شباب مفتوحة ونظيفة والعاملين متواجدون وبها نشاط ولجنة متابعة من الإدارة، وذلك في طحوريا والعسايلة وعرب العيايدة والخصوص وعزبة عبدالرحمن عبدالمغني وطحانوب.

ووجهت المتابعة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد الاجتماعي بين المترددين على المراكز للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وكذلك استغلال بعض الأماكن غير المستغلة، وتطوير خطط النشاط لتوسيع قاعدة الممارسة.

وتبين للجنة غلق بعض المراكز التي لا يوجد بها عاملون وهي "كفر الشرفا القبلي وسرياقوس".