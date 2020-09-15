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وكيل شباب القليوبية: خطة للتحول الرقمي والربط الإليكتروني

كتب:

حسن صالح
09:56 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
جانب من الإجتماع

جانب من الإجتماع

استكمل الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية زيارته للادارات الفرعية، بزيارته اليوم لإدارة شباب بنها والاجتماع بالعاملين فيها. 

تناول الاجتماع  خطة مديرية الشباب والرياضة والإدارات الفرعية للمتابعة المستمرة لمراكز الشباب، ودور المتابعين في ذلك، كما تطرق الاجتماع إلى المشكلات التي تعوق العاملين بالمراكز وكيفية حلها لإلزام العاملين بفتح المراكز والالتزام بضوابط العمل . 

وفي ذات السياق أكد الصبروط على ضرورة التفاعل السريع مع المكاتبات التي ترد من المديرية، والالتزام بمنظومة الربط الإلكتروني والتحول الرقمي في التسجيل والنشر الاعلامي.

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