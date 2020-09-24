بدء تنسيق 2020 للشهادات المعادلة العربية والأجنبية السبت

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنّه بدءًا من السبت المقبل 26 سبتمبر الحالي، تقرر البدء في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

واوضحت الوزارة أنّه للتيسير على الطلاب تقرر الآتي:

• فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات - عزبة سعد - بسموحة لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.

• فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة.

• المكتب الرئيسي بالقاهرة - بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.

• الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية، يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.

• مع التأكيد على تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، خلال أعمال المرحلة بمقر المكتب الرئيسي وفرعيه وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

• تقرر لأول مرة هذا العام سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق بموجب إذن دفع يطبع من على الموقع الإلكتروني للتنسيق، لدفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة، وذلك على الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم حساب الدائنون رقم (9190447778)، وسيتم استلام رقم الدخول والرقم السري على الهاتف المحمول المسجل بالموقع حتى حضور الطالب إلى المكتب أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات، ويتاح للطالب بواسطة برنامج تسجيل التنسيق الإلكتروني للشهادات المعادلة حجز الموعد والتاريخ للذهاب لمقر المكتب أو أي من فرعيه لتسليم أوراقه مرفقة بطبعة البيانات الأساسية والدرجات والرغبات، لمنع تكدس الطلاب والازدحام تماشيا مع الظروف الراهنة ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

خطوات الحصول على إذن الدفع وكود الدخول لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) عبر موقع التنسيق

1. يدخل طلاب الشهادات المعادلة على موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg، ثم الدخول لصفحة الشهادات المعادلة والضغط على رابط "تسجيل جديد للحصول رقم الدخول وإجراءات الدفع"، وتظهر للطالب شاشة ترحيب وتعليمات ينبغي عليه قراءتها جيدا ثم الضغط على مفتاح التالي.

2. يختار الطالب نوع الشهادة المعادلة التي حصل عليها (وينبغي مراعاة الدقة عند الاختيار، إذ يترتب على الاختيار ظهور أسماء المواد الصحيحة وتخصصات الكليات المسموح بها للطالب) وتسجيل بياناتها، وتشمل (نوع الشهادة – رقم الهوية أو السجل المدني والشخصي للطالب في حال إقامته في إحدى الدول العربية - Collage Board Student ID لطلاب الشهادة الثانوية الأمريكية-اسم المدرسة والدولة والمحافظة التي درس بها الطالب للحصول على شهادة الثانوية المعادلة)، ثم الضغط مفتاح علي التالي.

3- تسجيل بيانات الطالب (الاسم – البريد الالكتروني - التليفون المحمول - الديانة والنوع – الرقم القومي للطالب – تاريخ الميلاد- عنون إقامة الطالب داخل جمهورية مصر العربية الذي سيتم توزيع الطالب في ضوئة وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي). ثم الضغط علي مفتاح التالي.

4- يتبع خطوة للتحقق من مقدم صحة رقم الهاتف المحمول المسجل حيث سيقوم النظام بإرسال كود التحقق إلي رقم الهاتف الذي قام الطالب بتسجيله ضمن بياناته ويقوم الطالب بنقل الكود من رسائل المحمول إلي الشاشة لإكمال عملية التحقق ثم الضغط علي مراجعة وتأكيد الطلب.

5- تظهر للطالب شاشة لمراجعة بيانات الطلب وينبغي عليه التأكد من نوع الشهادة التي قام باختيارها ومراجعة بياناته، والضغط على تسجيل الطلب والذي يقوم بدوره بعرض شاشة تحتوي علي رقم الدخول الذي حصل عليه الطالب و يتم إرساله علي المحمول في رسالة نصية قصيرة.

6- في حالة أن يكون الطالب سدد الحوالة بالفعل بمكتب البريد يستخدم الطالب شاشة إدخال رقم الطلب ورقم الإيصال وتاريخ الحوالة، لربط رقم الدخول المسجل بيانات الدفع الواردة من البريد.

7- وفي حالة أن يكون الطالب يرغب في طباعة إذن الدفع للتوجه لمكتب البريد يستخدم الطالب شاشة طباعة إذن الدفع والموجه إلى البريد ويحتوي رقم الحساب "اسم الخدمة المطلوبة" مقابل الدليل الإلكتروني لخدمات التنسيق، و"يراعى تسجيل سبب الحوالة بنفس رقم الدخول الحاصل عليه الطالب عند التسجيل وعليه الاحتفاظ بالورقة المطبوعة وإيصال الحوالة لتسليمهم بمكتب التنسيق مع الشهادات والأوراق الأخرى".

8- بعد إتمام أي من الإجراءين السابقين للدفع، يترقب الطالب رسالة على الهاتف المحمول برقم الدخول وكلمة السر بعد إتمام إيداع الحوالة بـ24 ساعة يتمكن من خلالها إعادة الدخول على الموقع الإلكتروني وتسجيل رقم الدخول والرقم السري لمتابعة إدخال درجاته ورغباته وحجز موعد من للحضور لمكتب التنسيق أو أي من فرعيه.

9- وفي حالة فقدان كلمة السر أو رقم الدخول أو الحاجة لطباعة بيان الدفع يمكن للطالب اختيار "الاستعلام عن رقم الدخول وإعادة تعيين كلمة السر" من الصفحة الرئيسية بالموقع.

10- وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية يجب عليهم تقديم تسلسل دراسي كامل مستوفي لجميع الأختام والتصديقات.

11- ولمزيد من المعلومات يجب على الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب والتي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة، والخطوات التي يجب على الطالب اتباعها لتسجيل بياناته ورغباته لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

يدخل الطالب على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه.

يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل بياناته الأساسية (اسم- عنوان... الخ) ودرجاته ورغباته.

يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذين الرقمين ضمانا لسرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.

يحجز الطالب موعدا لتسليم ملف أوراقه إلى المكتب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وعلى الطالب الالتزام بالموعد الذي سيحدده برنامج تسجيل الرغبات وفي حالة التخلف عن الموعد المحدد علي الطالب حجز موعد آخر من خلال الموقع.

يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، فى أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علما بأنّه يتم ترشيح الطالب وفقًا لآخر تعديل سجله الطالب.

مواعيد الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على إذن الدفع وتسجيل البيانات الأساسية والدرجات والرغبات وحجز موعد لتسليم الأوراق بالمكتب

• يكون إدخال البيانات متاحًا على موقع التنسيق الإلكتروني بداية من السبت 26/9/2020 حتى ما قبل الموعد المقرر لإعلان النتائج، عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، وتفتح المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً يوميًا.

• يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم.

• ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.

تعليمات مهمة لأبنائنا الطلاب من الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية)

• على الطالب تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر موضحًا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، إضافة لشهادة تحركات موضحا بها تواريخ الدخول والخروج.

• يكون متاحًا للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها.

• يقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية (أ) "وهي المنطقة التي يرغب في أن تكون محل إقامته"، عند تقدمه لكتابة رغباته في استمارة التنسيق الإلكتروني، وسيتم توزيعه على الكليات أو المعاهد بناء على ما سيقوم بتسجيله ووفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

• يجب على الطالب مناقشة ترتيب رغباته مع أسرته بعناية تامة، حتى تكون الاختيارات التي سيبديها ممثلة تماما لرغباته وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

• إذا كان الطالب اجتاز امتحان S.A.T فعليه القيام بإرسال نسخة إلكترونية Soft copy من نتائج امتحان (SAT.I & SAT.II) من خلال حساب الطالب على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، مع الالتزام بالتعليمات التي سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت بهذا الشأن، والطالب الذي لن تصل نتيجة درجات امتحان (AT.I & SAT.II) الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.

• وفي حالة إذا ما كان الطالب اجتاز امتحان A.C.T الذي أقرته وزارة التربية والتعليم هذا العام، ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتماده كامتحان مكافئ للسات فعليه الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح

• النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قدّم الطالب رغباته عليه.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع .

ملاحظات هامة

• سيتم لاحقًا الإعلان عن الموعد الذي سيتم تحديده للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لإجراء اختبارات القدرات المؤهلة للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات للقدرات.

• بالنسبة للطلاب الحاصلين على بعض الشهادات المعادلة الأجنبية التي تتأخر إعلان نتائجها، وسيتم إتاحة الفرصة أمامهم ومنحهم الوقت الكافي للتقدم بأوراقهم فور الانتهاء من إعلان نتائج هذه الشهادات، وإتمام تصديق الشهادات الحاصلين عليها، واستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات.