تنسيق الشهادات المعادلة 2020.. تعرف على أماكن صرف الأوراق بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بدءاً من السبت المقبل 26 سبتمبر الجاري، سيتم صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، وذلك في إطار خطة العمل لمكتب تنسيق القبول بالجامعات تنسيق 2020.

وفي النقاط التالية تستعرض "الوطن" الأماكن المتاحة لصرف الأوراق..

• فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات –عزبة سعد – بسموحة لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.

• فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة.

• وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة – بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.

• الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية، يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.

• مع التأكيد على تطبيق كل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية خلال أعمال المرحلة بمقر المكتب الرئيسي وفرعيه وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

• كما تقرر لأول مرة هذا العام سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق بموجب إذن دفع يطبع من على الموقع الإلكتروني للتنسيق لدفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة وذلك على الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم حساب الدائنين رقم (9190447778)، حيث سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري على الهاتف المحمول المسجل بالموقع حتي يتم حضور الطالب إلى المكتب أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات، ويتاح للطالب بواسطة برنامج تسجيل التنسيق الإلكتروني للشهادات المعادلة حجز الموعد والتاريخ للذهاب إلى مقر المكتب أو أي من فرعيه لتسليم أوراقه مرفقة بطبعة البيانات الأساسية والدرجات والرغبات، لمنع تكدس الطلاب والازدحام تماشياً مع الظروف الراهنة ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

الخطوات الواجب اتباعها للحصول على إذن الدفع وكود الدخول لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) من خلال موقع التنسيق الالكتروني.

1- يقوم جميع طلاب الشهادات المعادلة بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg، ثم بعد ذلك الدخول إلى صفحة الشهادات المعادلة والضغط على رابط "تسجيل جديد للحصول رقم الدخول وإجراءات الدفع" وتظهر للطالب شاشة ترحيب وتعليمات ينبغي عليه قراءتها جيدا ثم الضغط على مفتاح التالي.

2- يقوم الطالب باختيار نوع الشهادة المعادلة التي حصل عليها (وينبغي مراعاة الدقة عند الاختيار حيث يترتب على الاختيار ظهور أسماء المواد الصحيحة وتخصصات الكليات المسموح بها للطالب) وتسجيل بياناتها وتشمل (نوع الشهادة – رقم الهوية أو السجل المدني والشخصي للطالب في حال إقامته في إحدى الدول العربية - Collage Board Student IDلطلاب الشهادة الثانوية الأمريكية-اسم المدرسة والدولة والمحافظة التي درس بها الطالب للحصول علي شهادة الثانوية المعادلة) ثم الضغط مفتاح على التالي (2).

3- تسجيل بيانات الطالب (الاسم –البريد الإلكتروني- التليفون المحمول- الديانة والنوع – الرقم القومي للطالب –تاريخ الميلاد- عنون إقامة الطالب داخل جمهورية مصر العربية الذي سيتم توزيع الطالب في ضوئة وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي)، ثم الضغط على مفتاح التالي.

4- يتبع خطوة للتحقق من مقدم صحة رقم الهاتف المحمول المسجل حيث سيقوم النظام بإرسال كود التحقق إلى رقم الهاتف الذي قام الطالب بتسجيله ضمن بياناته ويقوم الطالب بنقل الكود من رسائل المحمول إلى الشاشة لإكمال عملية التحقق ثم الضغط على مراجعة وتأكيد الطلب.

5- تظهر للطالب شاشة لمراجعة بيانات الطلب وينبغي عليه التأكد من نوع الشهادة التي قام باختيارها ومراجعة بياناته ومن ثم الضغط على تسجيل الطلب والذي يقوم بدوره بعرض شاشة تحتوي على رقم الدخول الذي حصل عليه الطالب ويتم إرساله على المحمول في رسالة نصية قصيرة.

6- في حالة أن يكون الطالب قد قام بتسديد الحوالة بالفعل بمكتب البريد يستخدم الطالب شاشة إدخال رقم الطلب ورقم الإيصال وتاريخ الحوالة وذلك لربط رقم الدخول المسجل بيانات الدفع الواردة من البريد.

7- وفي حالة أن يكون الطالب يرغب في طباعة إذن الدفع للتوجه لمكتب البريد يستخدم الطالب شاشة طباعة إذن الدفع والموجه إلى البريد ويحتوي رقم الحساب واسم الخدمة المطلوبة مقابل الدليل الإلكتروني لخدمات التنسيق، يراعى تسجيل سبب الحوالة بنفس رقم الدخول الحاصل عليه الطالب عند التسجيل وعليه الاحتفاظ بالورقة المطبوعة وإيصال الحوالة لتسليمهم بمكتب التنسيق مع الشهادات والأوراق الأخرى.

8- بعد إتمام أي من الإجراءين السابقين للدفع، يترقب بالطالب رسالة على الهاتف المحمول برقم الدخول وكلمة السر بعد إتمام إيداع الحوالة بـ24 ساعة يتمكن من خلالها بإعادة الدخول على الموقع الإلكتروني وتسجيل رقم الدخول والرقم السري لمتابعة إدخال درجاته ورغباته وحجز موعد من للحضور إلى مكتب التنسيق أو أي من فرعيه.

9- وفي حالة فقدان كلمة السر أو رقم الدخول أو الحاجة لطباعة بيان الدفع يمكن للطالب اختيار "الاستعلام عن رقم الدخول وإعادة تعيين كلمة السر" من الصفحة الرئيسية بالموقع.

10- وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية يجب عليهم تقديم تسلسل دراسي كامل مستوفي لجميع الأختام والتصديقات.

11- ولمزيد من المعلومات يجب على جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب والتى ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة.