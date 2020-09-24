تفاصيل قائمة "عبدالعال" بانتخابات النواب: 100 مقعد في 11 محافظة

يخوض الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الانتخابات البرلمانية 2020 على رأس القائمة الوطنية من أجل مصر عن شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقرها مديرية أمن الجيزة.

وتضم هذة القائمة وفقًا لتقسيم الدوائر الانتخابية 100 مقعد وتشمل 4 مقاعد بمحافظة أسوان، ويترشح "عبدالعال" عن مركز دراو، فيما يشهد تقسيم باقى المقاعد لهذا القطاع 23 مقعدًا للجيزة، و9 مقاعد لمحافظة الفيوم، و8 مقاعد لبنى سويف، و14 مقعدًا لمحافظة المنيا، و11 مقعدًا بأسيوط، ومقعدين للوادى الجديد، و13 مقعدًا لمحافظة سوهاج و9 مقاعد لمحافظة قنا و4 مقاعد لمحافظة الأقصر، و3 مقاعد للبحر الأحمر.

ووفقًا لتعديلات قانون مجلس النواب يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

وتشمل القائمة التي يرأسها عبدالعال، عدد 100 مقعد، وتشمل المعايير الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

وتشمل كل قائمة مخصص لها 42 مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين، مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

ويجوز تشكيل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ويرأس الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسات البرلمانية المتبقية فى دور الانعقاد السادس المنقوص والمقرر أنطلاقه قبل الخميس الآول من شهر أكتوبر بموجب دعوة رئيس الجمهورة .ووفقا للمادة "115"من الدستور، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي، قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور بموجب الموعد الموضح في المادة.وشغل "عبد العال "منصب رئيس المجلس منذ عام 2016.. ومن المقرر أن ينتهى الفصل التشريعى الآول فى 9 يناير 2021.