ننشر أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب في الصعيد

قالت مصادر إن المرشحين الـ4 عن محافظة أسوان فى القائمة الوطنية "من أجل مصر" التي ستخوض انتخابات مجلس النواب 2020 بقائمة الصعيد هم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ينتمي لقبيلة "الجعافرة"، نيفين حمدى عبدالله، تنتمي لقبيلة "الأنصار"، حسن سيد خليل، ينتمي لقبيلة "الجعافرة"، ريهام عبدالنبي، متزوجة من أحد أبناء قبيلة" الكلحاوية".

وتسلمت لجنة الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم أسوان، اليوم، أوراق مرشحين جديدين من بينهم مرشح عن دائرة مدينة ومركز إدفو، ومرشح آخر من دائرة مركز كوم إمبو، ليصل إجمالى عدد المتقدمين حتى الآن إلى 54 مرشحًا، والمرشحين الذين تقدموا بأوراقهم للجنة، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان، مقسمين كالتالي:

- 15 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة أسوان ودراو.

- 10 مرشحين بدائرة مركز ومدينة كوم أمبو.

- 6 مرشحين بدائرة مركز ومدينة نصر النوبة.

- 23 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة إدفو.

وتواصل لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب عملها وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا"، وتتضمن الإجراءات تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة الواقية، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار الفيروس المستجد، واستخدام المواد المطهرة، فضلًا عن توزيع اللجنة زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأسوان.