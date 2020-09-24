شيوخ الإخوان يعترفون بمحاولة هدم الاقتصاد ونشر الفوضى: "هندمر المتحف"

اعترف عدد من قيادات الإخوان، بأنهم السبب وراء ما وصفوه "زوراً" بانهيار الاقتصاد المصري، والضرر الذي لحق بالعديد من المواطنين، جراء الأزمات الاقتصادية، على حد زعمهم.

وقال "محمد الصغير" أحد شيوخ جماعة الإخوان الإرهابية، في تدوينة له على حسابه بموقع تويتر: "عندما ندعو المصريين للثورة، يتهمنا البعض بالأنانية وعدم الاهتمام بمصالح الناس، ونقول لهم أننا نعلم ما يحدث من هرج ومرج وانهيار للعملة، أو تعطل بعض الخدمات، وتضرر جزء من الناس، لكن ما هذا إلا ثمن بخس في سبيل تحكيم شرع الله".

وقال عماد عبدالغفور أحد شيوخ الإخوان الإرهابية، في تدوينة على حسابه بتويتر: "بكرة في جمعة الغضب بإذن الله، لو ربنا كرمنا ودخلنا التحرير، مش هنسيب جزء سليم في المتحف المصري، ويتبعه إن شاء الله المتحف المصري الكبير، وأي حاجة هو عملها، هنعرف نخربها، هنخربها بإذن الله".

وقال عبدالهادي علي أحد شيوخ الجماعة: "نخش بكرة ومش هنستريح إلا والمسلة والأربع اصنام اللي حواليها واقعين، وحملة خراب على باقي الميدان".

في المقابل، قال سامح عيد، القيادي الإخواني السابق، إن هذا منتظر من جماعة رفعت شعار الإرهاب والعنف ضد الدولة والمواطنين، مشيرا إلى أنه رغم كل ذلك الحقد والغل ضد مصر وبالتالي ضد الشعب، لازال هناك من يتابع مثل هؤلاء الكذبة والأفاقين، ويعتقد أنهم جماعة مظلومة.

وتابع: "أطالب كل المتعاطفين ليروا حقد وغل الجماعة وقياداتها ضدكم أنتم أيها المواطنين، فنحن في حرب ضد جماعة ضالة أعمها الحقد على شعبها، وتريد له الانهيار، ولمقدراته الضياع، وعلينا مواجهة هذه الجماعة بكل السبل، ونوضح كيف أنها ستفشل وستظل تفشل، ولن تنال من عزيمتنا ولا مقدراتنا".