تسربيات الإخوان: صدمة واعتراف بالفشل وتحريض على الخيانة

تسريبات صوتية ورسائل عدة والتي نشرتها وسائل الإعلام المصريه، فضحت بها جماعة الإخوان الإرهابية، وخيانتهم للشعب المصري والدولة المصرية، وتضمنت كذب وتزوير وفبركة ومؤامرات وجنس واعترافات بالفشل وإرهاب ضد الشعب المصري والتي كشفها عبر الفضائيات المصريه

حيث نشر موقع "العربي الحديث" مكالمة مسربة للسياسي الهارب أيمن نور، مع أحد قيادات الإخوان الإرهابية ، يؤكد خلالها فشل الجماعة في حشد المواطنين المصريين للنزول في مظاهرات وحراك ضد الحكومة، في دعوات التظاهر التي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي المقيم بالخارج.خيبة أمل مجددة للجماعة الإرهابية بعد الفشل في الحشدوجاء نص المكالمة بين أيمن نور والقيادي الإخواني على الأرض في مصر كالآتي:

القيادي الإخواني: احنا بقالنا فترة بنحاول وبنجهز وبنعد الدعم وعمالين نتواصل مع محمد علي والناس بتوعنا ولازم نعمل ولازم نعوض الإخفاق اللي كان حصل عندنا فيسبتمبر، علشان نعمل حاجة كويسة في يناير ونحفز الناس بس مش عارف إيه اللي حصل.

أيمن نور: للأسف لأول مرة أشعر أننا في حالة حزن وخيبة أمل وصدمة، كنت بقولك الناس تنزل الشارع ونعمل مظاهرة أو فعالية لكن اكتشفت حجم الكارثة.

ندم الإخوان علي استخدام المقاول الهارب والتخطيط لأعمال إرهابية

وتم تسريب تسجيلا صوتيا للإخواني محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل، والمتواجد بلندن، مع أحد عناصر التنظيم بتركيا يكشف فيه ندم الإخوان من استخدام المقاول الهارب.

وكشف التسريب عن اعتراف أحد عناصر الجماعة الإرهابية بالتخطيط لارتكاب عملية إرهابية قائلًا: "هيعملوا كام عملية يخلوا الدنيا تولع على الآخر".

تسربيات الإخوان واستهداف الشرطة

وتسرب تسجيل صوتي لعناصر الإخوان الإرهابية، تكشف عن مخطط التنظيم لمراقبة الأكمنة الأمنية واعترافهم بمراقبة بعض سيارت الشرطة في دائرة منطقة الصالحية القديمة.

ويقول أحدهم في التسريب: "بوكس واقف وشوية مخبرين معاهم ضابط واقفين على الطريق اللي هو في اتجاه العلوية، يعني يعتبر طالعين على الطريق قافلينه، اللي هو رايح على العلوية".

الإخوان والإحباط من الفشل

وظهر تسريب آخر لمكالمة هاتفية جمعية الإخواني أسامة عمر مع أحد أعضاء ما يسمى بـ"لجان الحراك الإخوانية"، يعترفان فيها بشعورهما بالإحباط نتيجة فشل مخططاتهم لإحداث الفوضى، كما تضمن التسريب شتائم للشعب المصري ومخططات تستهدف القضاة.

سب الشعب المصري بعد رفض دعوات التخريب

وأنتشر مجموعه من التسريبات "واتساب" لقناة "مكملين" الإرهابية حول أعمال الشغب والعنف التي تستهدفها جماعة الإخوان.

ويظهر التسريب اتفاق أعضاء الجماعة الإرهابية على النزول في أوقات الذورة وأوقات خروج الموظفين والطلاب وتصوير مشاهد خروج الطلاب على أنها مظاهرات ضد الدولة المصرية.

إخواني يسب سكان العشوائيات وبيبن أخلاقيات الجماعة المنحرفه

وظهر تسجيلًا صوتيًا للإخواني الهارب بهجت صابر، يسب فيه الشعب المصري مع شخص آخر غير معلوم ويقول له "يلا نعمل قناة ونسميها فوكس نيوز"، فرد الشخص الآخر: "نسميها فوكس نيوز، مفيش مشكلة"، بينما قال صابر: "ولا نسميها فوكس الدويقة".

وفي تسريب آخر للإرهابي بهجت صابر، يفضح الازدواجية الأخلاقية لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث تضمن التسريب الصوتي طلبه من إحدى الفتيات إقامة معه علاقة محرمة قبل بدء شهر رمضان الكريم، وكانت المحادثة باللغة الإنجليزية.

وقالت الفتاة لـ "بهجت صابر": "أين سنذهب.. أنا لدي عمل في الصباح"، فرد صابر: "حسنًا أنا منتظرك، كما تحبين ولكن رمضان على الأبواب"، فردت الفتاة: "أريد أن أسأل سؤال، رمضان على الأبواب؟ هل هذا معناه أنك لا تفعل ما تفعله في رمضان"، فكانت إجابته بـ "لأ".

واستعجبت الفتاة من الإجابة، ليرد عليها: "حقيقي، في هذا الشهر لا أستطيع فعل شيء وأحاول أن أصلي وأكون صالحا"، لترد عليه ساخرة: "مرة في حياتك يعني"، فيرد: "نعم.. أنا محتاج لهذا الآن"، فردت أنها ستقابل والدتها الآن، فرد غاضبا: "لو أردت الذهاب اذهبي"، فكانت إجابتها عليه: "إذا كنت لا تريد أن تراني في رمضان، لماذا تريد أن تراني الآن".

وقال بهجت صابر للفتاة: "لماذا تشعرينني بأنني إنسان سيئ"، وكان جوابها: "أنا لا أفعل ذلك.. أنا أقر بحقيقة، أريد أن أعرف ما الفارق بين الآن وبين رمضان"، فرد غاضبًا: "لو أردتِ الذهاب اذهبي .. لا مشكلة، لماذا تغيرين الموضوع؟ لأننا لا نستطيع أن نفعل ذلك في رمضان، أنتِ امرأة سيئة"، فعادت عليه السؤال مرة أخرى:"لا ينفع أن تفعل ما كنت تفعله قبل الآن .. ما الفارق؟.. أنا لا أفهم".

ورد صابر: "سأقول لك الآن، ولكنني محتاج لذلك"، فردت: "لو أنت تحتاجه الآن.. لماذا لن تحتاجه بعد باكر"، فقال صابر: "أنتِ على صواب"، وقام بإغلاق الهاتف