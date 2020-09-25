مشاركة محدودة لحزب النور في انتخابات "النواب" بالشرقية

شهدت الساحة الانتخابية بمحافظة الشرقية مشاركة محدودة لحزب النور الذي دفع بمرشحين فقط لم يعلن عنهما سوى قبيل ايام من انتهاء أعمال الترشح.

وأعلن حزب النور بالشرقية عن توقيع الكشف الطبي على اثنين من أعضاء الحزب استعدادا لخوض انتخابات النواب بدائرتين في المحافظة.

وأفاد الحزب خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك . أن عضو الحزب جمال متولي أجرى الكشف الطبي تمهيدا لترشحه عن "دائرة مدينة ومركز الزقازيق ومدينة القنايات" كما أجرى عضو الحزب عطية عبدالمقصود الكشف الطبي استعدادا لترشحه عن دائرة الحسينية وصان الحجر والصالحية الجديدة ومنشأة أبوعمر".

تقدم 238 مرشحاً محتملاً لانتخابات مجلس النواب في محافظة الشرقية، بأوراق ترشحهم خلال 7 أيام من تلقي طلبات الترشح، وذلك بمقر لجنة تلقي الطلبات بمحكمة الزقازيق، والمنعقدة برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفي، رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.

وتضم الدوائر الانتخابية التالي:

- الدائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثاني الزقازيق والقنايات، وتضم 4 مقاعد.

- الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس، وتشمل مكوناتها الإدارية مركز بلبيس وقسمي أول وثاني العاشر من رمضان، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز منيا القمح، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير، وتشمل مركزي أبو كبير وهيها، وتضم مقعدين.

- الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم، وتشمل مركزي ديرب نجم والإبراهمية، وتضم مقعدين.

- الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس، وتشمل مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة السابعة مقرها مركز أبو حماد، وتشمل مركز أبو حماد وقسم القرين، وتضم مقعدين.

- الدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسنية، وتشمل مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة، وتضم مقعدين.