ماريو جمال أول قبطي يتقدم بأوراق ترشحه في مجلس النواب بجنوب سيناء

ارتفع عدد المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، إلى 12 مرشحًا.

وتقدم ماريو جمال ويليم، 35 سنة، محام حر، بأوراق ترشحه اليوم، إلى لجنة تلقي طلبات المرشحين بمحكمة جنوب سيناء، بعد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة، ليصل عدد المرشحين على المقعدين الفردي بالمحافظة إلى 12 مرشحًا حتي اليوم.

وتقدم ماريو لخوض الانتخابات على المقعد الفردي، بالدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة طور سيناء، وهو أول قبطي يتقدم بأوراق ترشحه منذ إنشاء محافظة جنوب سيناء.

وبذلك بلغ عدد المرشحين في الدائرة الأولي ومقرها قسم شرطة شرم الشيخ وتضم مدن خليج العقبة 6 مرشحين، وهم سليمان عطيوي، مرشح مستقبل، ويحي أحمد علي، فردي مستقل، وأحمد عادل محمد علوان، فردي مستقل، ومحمد علي عبد الرحمن، فردي مستقل، وعلي شتوي علي سالم، فردي مستقل، وعطوة فراج فردي مستقل.

أما الدائرة الثانية مقرها قسم شرطة طور سيناء وتضم مدن خليج السويس، تقدم بها 6 مرشحين حتي الآن لخوض الانتخابات هم: حميد سليمان ابو بريك، مرشح حزب مستقبل وطن، وناصر تمام عطاالله، فردي مستقل، وغريب أحمد حسان، مرشح حزب مصر الحديثة، و سبيل عامر رويبض، فردي مستقل ، ربيع معمر، مرشح حزب الإصلاح والتنمية، وماريو جمال ويليم مستقل .