30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد بدائرتي بلبيس والعاشر

تقدم نحو 30 مرشحا محتملا لانتخابات النواب بأوراقهم إلى مقر لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة الزقازيق، للتنافس على الـ3 مقاعد المخصصة للدائرة الثانية ومقرها مركز بلبيس وتضم مركز بلبيس والعاشر من رمضان.

وبلغ عدد المرشحين الذين دفع بهم الأحزاب مثل حزبي مستقبل وطن وحماة وطن، نحو 6 مرشحين والباقي مستقلين. فيما يستعد آخرون للتقدم بأوراقهم غدا وبعد غدا.

تقدم 238 مرشحاً محتملاً لانتخابات مجلس النواب في محافظة الشرقية، بأوراق ترشحهم خلال 7 أيام من تلقي طلبات الترشح، بمقر لجنة تلقي الطلبات بمحكمة الزقازيق، والمنعقدة برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفي، رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.

وتضم الدوائر الانتخابية - الدائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثاني الزقازيق والقنايات، وتضم 4 مقاعد.

- الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس، وتشمل مكوناتها الإدارية مركز بلبيس وقسمي أول وثاني العاشر من رمضان، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز منيا القمح، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير، وتشمل مركزي أبو كبير وهيها، وتضم مقعدين.

- الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم، وتشمل مركزي ديرب نجم والإبراهمية، وتضم مقعدين.

- الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس، وتشمل مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة السابعة مقرها مركز أبو حماد، وتشمل مركز أبو حماد وقسم القرين، وتضم مقعدين.

- الدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسنية، وتشمل مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة، وتضم مقعدين.