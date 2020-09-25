موظفة تعترف بتفاصيل سرقة خليجي: "كنت عاوزة أروح الساحل"

"كنت عاوزة أروح أصيف فى الساحل.. فقلت هاسرق الخليجي.. وده عنده كتير"، بهذه الكلمات اعترفت موظفة بشركة خاصة، أمام رجال المباحث بقسم شرطة أول أكتوبر، بتفاصيل الاشتراك مع صديقها و2 آخرين، في سرقة خزينة "على بابا" على حد قولها، من داخل مصنع بأكتوبر.

وأضافت المتهمة فى التحقيقات معها بمعرفة ضباط المباحث، أنها كانت فى زيارة منذ شهر تقريبا، إلى صديقتها السكرتيرة الخاصة بالخليجي، وشاهدتها تضع فى الخزينة مبلغا ماليا كبيرا يقدر بنصف مليون جنيه، وأوضحت المتهمة أنها سألت صديقتها: "هو الرجل الخليجي بيشيل الفلوس دي كلها هنا؟".

وقالت المتهمة إنها اتفقت مع صديقها التى ترتبط معه بعلاقة صداقة على سرقة الخزينة، وأنهما استأجرا 4 سيارات الواحدة بـ 600 جنيه لتنفيذ الجريمة، "توجهنا إلى المصنع، ففوجئنا بصاحبه، فضربناه وسرقنا الخزينة"، وأنهت اعترافها بعد سرقة الأموال: "قولتلهم هاروح الساحل أصيف".

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص (مالك مصنع زجاج - مُقيم دائرة القسم - يحمل جنسية إحدى الدول العربية) بحضور 3 أشخاص مجهولين إلى المقر الإداري لمصنعه الكائن بذات العقار سكنه، وقيام أحدهم بالاعتداء عليه بالضرب بآلة حادة فأصابه بجرح قطعي بالساعد الأيسر، واستولوا منه على مبالغ مالية قدرها (410 آلاف جنيه - 23 ألف دولار).

وتوصلت التحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص سيدة وعاطلين اثنين ومقاول، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم عدا المقاول، وعثر بحوزتهم على سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.

وقررت المتهمة أنه نظرًا لارتباطها بعلاقة صداقة مع سكرتيرة المجنى عليه وترددها على المقر الإداري لمصنعه "مكان الواقعة" وعلمها باحتفاظه بمبالغ مالية به، عقدت العزم على سرقته، واتفقت مع باقي المتهمين على تنفيذ مخططها الإجرامي، وأضافت بتوجهها وباقي المتهمين بتاريخ الواقعة إلى المقر الإداري للمصنع مستقلين (4 سيارات ملاكي "مستأجرة")، وعقب تأكدها من تواجد المجنى عليه بمفرده صعد باقى المتهمين للمقر وقاموا بالتعدى عليه محدثين ما به من إصابات، وقيامهم بالاستيلاء على المبلغ المالى وفروا هاربين.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات وهى عبارة عن (310 آلف جنيه - 1700 دولار - 6500 دينار جزائرى، 8 كروت إئتمانية - بطاقة تحقيق شخصية - رخصة قيادة خاصة بالمجنى عليه)، وكذا ضبط (4 سيارات ملاكى "مستأجرة" والمستخدمين فى ارتكاب الواقعة) كما أضافوا بأن باقى المسروقات بحوزة المتهم الهارب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.