مندوب مصر بالأمم المتحدة يحذر من الاستقطاب الأمريكي - الصيني

قال السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت حدثًا استثنائيًا، حيث إنه منذ أنشئت قبل 75 عامًا، لم تشهد جمعية عامة بهذا الشكل الافتراضي، حيث تواصل القادة عبر رسائل مسجلة، والحضور في الجمعية العامة كان قاصرًا على فرد من كل دولة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال تصريحات عبر تطبيق "زوم"، مع الإعلامي أحمد مجدي مقدم برنامج "آخر الأسبوع"، عبر شاشة "صدى البلد": "لم يكن أحد يتخيل أن هذا سيكون الوضع في الذكرى الـ75 لإنشاء الأمم المتحدة".

وتابع: "كانت هناك استعدادات كبيرة، وكانت هناك تطلعات لمناسبات عالية المستوى، هو حدث في غاية الأهمية وجوهري، وذلك قبل أزمة كورونا، لكن فيروس كورونا فرض واقعًا جديدًا وصيغة جديدة لم تكن موجودة من قبل".

وأردف: "فيروس كورونا وذكرى إنشاء هذه المنظمة الدولية كانا المحورين الأكثر بروزًا في الجمعية، والأكثر حديثا بين القادة والمسؤولين في الدول كافة، وبالطبع هناك تطلع إلى كيفية التعامل مع العالم فيما بعد الجائحة، وهي لم تنتهِ بعد، لكن تداعياتها لا تزال مستمرة صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا".

وأوضح أن الخلاف الأمريكي الصيني أثر على العالم، حيث كان هناك استقطاب دولي قبل الجائحة، وهو ما انعكس على مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ازداد الاستقطاب مع الجائحة، وهو ما انعكس على الكثير من القرارات التي نوقشت في الفترة الماضية.

وواصل: "نحن في وقت يحتاج العمل فيه إلى قدر أكبر من العمل المشترك، لكن هناك استقطابا يؤدي إلى تقويض إمكانية هذا العمل المشترك".