مستشار الرئيس: مستشفيات الحميات والصدر شالت كتير عن مصر في عصر كورونا

أثنى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على الجيش المصري الأبيض من أطباء مصر في طريقتهم في مواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن خبرات الطبيب المصري ساعدت كثيرا في محاربة المرض خلال الفترة الماضية.

وأضاف "تاج الدين"، في لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "تعظيم سلام للجيش الأبيض العظيم بقدراته وإمكانياته وقدراته الإكلينيكية الأهم من الأجهزة ساعدت في التخلص من المرض بشكل كبير".

وتابع أن البنية التحتية لمصر من المستشفيات التي كان يتم الشكوى منها ساعدت كثيرا في محاربة مصر لفيروس كورونا، حيث تمتلك مصر 77 مستشفى للحميات والصدر في جميع أنحاء الجمهورية، عملوا على استقبال المرضى خلال فترة الأزمة ونجحوا في علاج الكثيرين.

وأردف المستشفيات التي عملت منها القديم ومنها عدد ضخم جدا تم تحديثه وتأهيله خلال السنوات السابقة، وكانت خط دفاع قوي جدا ضد مرض فيروس كورونا في الفترة الماضية، متابعا: "مستشفيات الحميات والصدر شالت كتير عن مصر في عصر كورونا".