بورصة الدواجن اليوم الجمعة 25-9-2020 في مصر

سجلّت أسعار الدواجن، استقرارًا في الأسعار بالسوق المصرية اليوم، الجمعة الموافق 25 سبتمبر الحالي، إذ بدأت أسعار الدواجن في العودة للأسعار الطبيعية مرة أخرى، وذلك بعد تراجع الاقتصاد العالمي بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثّر بشكل سلبي على أسعار السلع والمنتجات وتراجع القوى الشرائية للمواطنين لجميع السلع ومن ضمنها أسعار الدواجن.

وشهدت بورصة الدواجن في مطلع الشهرين الماضيين، انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار بالسوق المصرية، ما جعلها تؤثر على جميع منتجات الدواجن وانخفاض سعر البيض أيضًا.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

بورصة الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنّ سعر كيلو الدواجن البيضاء تحرّك للزيادة بعد انخفاضها بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، ليصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم إلى 18 جنيهًا، بعد أن تراوحت بين 16 إلى 16.5 لمدة وصلت إلى 30 يومًا لتصل إلى المستهلك بـ23 أو 25 جنيهًا، ووصل البيض بالمزرعة إلى 29.5 جنيهًا بعد 23 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 34 إلى 35 جنيهًا.

وتسبب هذا الارتفاع الطفيف بأسعار الدواجن إلى استمرار صغار المربين بمنظومة تربية الدواجن، وذلك بعد الخسارة التي لحقتهم مع انخفاض الأسعار على مدار 25 يومًا ماضية.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم بين 7 إلى 9 جنيهات، فيما تراوح سعر الكتكوت الساسو عمر يوم بين 4 إلى 5 جنيهات، وسعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح بين 3.5 إلى 4 جنيهات.

ووصلت الفراخ البلدي إلى 32 جنيهًا، فيما وصل البط المسكوفي إلى 36 جنيهًا في المزرعة ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 43 إلى 45 جنيهًا، بينما يسجل جوز الحمام بالمزرعة 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، وسجلت سعر الكيلوجرام من الديوك الرومي حوالي 49 جنيهًا، والأرنب 38 جنيهًا للكيلو.

رحلة بورصة الدواجن خلال شهرين

وقال رئيس شعبة الدواجن إنّ هذه الأسعار لازالت متدنية، إذ تسجل كرتونة البيض خلال الفترة الحالية نحو 29 جنيهًا وهو ما يُقدر بسعر التكلفة، إلا أنّه يُفضل أن يصل إلى 30 جنيهًا حتى يجعل المربي بالمزرعة يستمر بدورة التربية، وأضاف أنّ أسعار الدواجن أيضًا لازالت متدنية، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية والدخول المُتدنية للمواطنين.

وأضاف "السيد" أنّ بورصة الدواجن عانت خلال الأشهر الماضية من تدني الأسعار ووصولها إلى إلى أدنى مستوى لها على غير المتوقع في عام 2020، حيث شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارًا بعد انتهاء شهر رمضان ليتراوح سعر كيلو دواجن المزارع بين بين 27 و28 جنيها للكيلو مقابل 32 و33 جنيها لدى تاجر التجزئة، مشيرًا إلى أنّ إنتاج مصر من الدواجن جيدًا، إذ تنتج 1.4 مليار دجاجة سنويًا، كما يتجاوز إنتاج مصر من البيض 12 إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.