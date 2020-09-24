مستشار الرئيس: "الشيشة" تنقل كورونا.. و"المبسم" لا يقي من العدوى

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن "الشيشة" تحمل احتمالية نقل عدوى فيروس كورونا، ليس فقط كورونا، ولكن كل الأمراض الفيروسية، مناشدا المواطنين بالإقلاع عنها وعن كل أنواع التدخين.

وأضاف "تاج الدين"، في لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك اعتقادا لدى البعض أن "المبسم" يقي من كورونا، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، لأنه لا يقي من المرض لأن المياه أو الخرطوم قد ينقل العدوى بشكل طبيعي.

وتابع أن التدخين بشكل عام له أضرار كثيرة، وقد يؤثر على على صحة المصريين بشكل كبير، مردفا: "أتمنى أن تختفي الشيشة من مصر بشكل كامل، وأن يختفي التدخين بكل أنواعه".