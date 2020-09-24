فيديو.. "إكسترا نيوز" تعرض مكالمة مسربة تكشف خطة الإخوان لإنهاك الشرطة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مكالمة مسربة لأحد قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي مع أحد الأشخاص، التي يكشف فيها عن خطة الإخوان، من أجل إنهاك قوات الشرطة المصرية، من خلال التظاهرات وغيرها.

وكانت المكالمة المسربة بين كل من محمد سودان، عضو تنظيم الإخوان الإهابي، مع أحد الأشخاص الذي يُدعى "الدكتور أحمد"، التي تحدث معه فيها عن خطتهم الفترة المقبلة من أجل إنهاك الشرطة المصرية.

وكان يتحدث فيها "الدكتور أحمد"، بأن التظاهرات بأعداد قليلة في الشوارع المصرية غير مجدية بالنسبة للتنظيم ولن تساعد في إنهاك الشرطة المصرية، ليرد عليه "سودان" قائلا إنه كان ضابطا في الجيش المصري ويعلم أهمية التظاهرات في الشوارع حيث تساعد في إنهاك ضباط الشرطة من خلال وقفتهم في الشارع.

وتابع: "الوقوف في الشوارع عملية قاسية جدا على الضباط والعساكر، العساكر مابتبقاش قادرة تتحرك من مكانها ولا تعمل أي حاجة، ومش هيستحملوا الوقفة لما تطول".