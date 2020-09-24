استقالة أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالغربية لـ"ظروف خاصة"

أعلنت إيمان شاهين أمين المرأه لحزب مستقبل وطن، بمحافظة الغربية، اليوم، تقدمها باستقالتها الرسمية إلى المحاسب محمد عريبي أمين العام للحزب، لمروروها بظروف خاصه مفاجئة، حسبما ذُكر في بيان استقالتها.

وجاء ذلك عقب إعلان الحزب عن قائمته الفرعية "من أجل مصر" على مستوى 6 محافظات من بينها القاهرة والدلتا، استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2020 المرتقبة خلال المرحلة الثالثة من عمليات التصويت.

وقالت أمين المرأة لحزب مستقبل وطن، إنها تقدمت باستقالتها وبرفقتها عدد من أعضاء سيدات أمانات المرأة على مستوى القواعد الحزبية بقرى ومراكز المحافظة، مشيرة إلى أنها قررت اعتزال العمل السياسي "الحمد لله أديت واجبي أنا وزميلاتي فى خدمة الوطن.. وربنا يوفق زملائي في المكتب التنفيذي بالحزب".

يُذكر أن أسماء قائمة ائتلاف دعم مصر ضمت من أبناء محافظة الغربية كلًا من طلعت عبدالقوي، وأحمد يحيى الجحش، ومحمد كمال مرعي، وعلى محمد عز، وعمرو يونس، ومحمد أحمد زايد، وعبدالهادي القصبي، وصقر عبدالفتاح، وآمال عبدالحميد، ودعاء عريبي، ورشا رمضان، وسحر العشري، وليلي أبوإسماعيل، وميرفت مطر، وآخرين.