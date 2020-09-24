وزيرة البيئة تنعى شهداء حادث طرة: "إن شاء الله في الجنة"

نعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، شهداء مصر في حادث سجن طرة، وقدمت التعازي لأسر الشهداء وزملائهم، مشيرةً إلى أنهم استشهدوا في سبيل الوطن.

وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة المحور: "إن شاء الله في الجنة، وإن شاء الله لهم أجر الثواب كامل بإذن الله، ربنا يصبر ويقوي ذويهم بإذن الله".

وحول الحملة الترويجية التي ستطلقها الوزارة غدًا للمحميات الطبيعية، قالت وزيرة البيئة، إن الحكومة تعمل على محورين، الأول هو محور خفض نسبة التلوث في الهواء والماء وغيرها، والمحور الثاني هو تغيير ثقافة المجتمع للحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضافت: "مينفعش الجيل القادم أو الحالي يلوث، واللي بعده يجي ينضف، هنبقى في دائرة مغلقة"، مشددةً على أن الحكومة ستعمل على الحد من التلوث الحالي وحل مشكلات الماضي، والتوعية بأهمية الموارد الطبيعية وعلى رأسها المحميات الطبيعية.