بريد الوطن.. ساعديني في صرف «تكافل وكرامة» يا وزيرة التضامن

أنا سيدة حاصلة على دبلوم تجارة، ولا أعمل، وزوجى حاصل على ليسانس حقوق ويعمل أرزقياً من أجل توفير نفقات المعيشة لى ولأبنائى، وسبق أن تقدمت منذ عامين لمكتب الشئون الاجتماعية بزهراء مصر القديمة، للحصول على معاش تكافل وكرامة، وأتممت كل الإجراءات المطلوبة، وتسلم الموظفون منى جميع المستندات بعد إجراء البحث اللازم، وكل ما يؤكد استحقاقى لهذا المعاش، وبعد ذلك لم يحدث شىء، وكلما ذهبت لمكتب الشئون الاجتماعية فى زهراء مدينة نصر لأسأل على فيزا المعاش، يكون الرد: «عدّى علينا آخر الشهر».. أناشد وزيرة التضامن، التكرم بالتدخل وإنهاء مشكلات استخراج الفيزا حتى يتسنى لنا صرف المعاش لمواجهة أعباء الحياة.

إيمان محمد عبدالسلام الشحات مصر القديمة - القاهرة

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