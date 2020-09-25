تلقاها مكتب التمثيل العمالي.. استئناف إصدار أذونات الدخول بالإمارات

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يؤكد استئناف إصدار أذونات الدخول بالإمارات العربية المتحدة .

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أعلنت استئناف العمل بشأن إصدار مختلف التأشيرات فيما عدا تصاريح العمل .

وأوضحت الهيئة أن استئناف عمليات إصدار أذونات الدخول يأتي في إطار تخفيف القيود وتعزيز جهود الدولة نحو دعم خطط التعافي ودعم عجلة النمو بالتزامن مع تمكين منظومة العمل القائمة على تحقيق الاتزان الحيوي بين الإجراءات والتدابير الوقائية من جهة، وعودة المناخ السياحي والاقتصادي ومختلف الجوانب التنموية من جهة ثانية.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار جاء استجابة للمعطيات الراهنة المتمثلة في حزمة التدابير الاحترازية وآليات السفر المتخذة لدى قطاع النقل الجوي إلى جانب تطبيق مختلف الممارسات الرامية إلى الحد من تبعات تفشي فيروس (كوفيد - 19).

يذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كانت قد أصدرت في مارس الماضي قراراً بالتعليق المؤقت لإصدار كافة التأشيرات باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، وذلك من منطلق المسؤولية التي تتحلى بها دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المجتمع الدولي وجهودها الرامية إلى مكافحة تفشي هذه الجائحة.