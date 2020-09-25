تلقاها مكتب التمثيل العمالي.. لبنان تصدر إجراءات جديدة للقادمين إليها في ظل كورونا

القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت - لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس"كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى خاص بالتعليمات الصادرة إلي شركات الطيران والخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولية، فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلي لبنان في ظل فيروس كورونا.

وكشفت الملحق العمالي عن أن التعليمات طلبت من جميع شركات الطيران والخدمات الأرضية العاملة في المطار التنبيه علي جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلي البلاد - باستثناء الأطفال دون 12 سنة - أن يكونوا قد أجروا فحص PCR في إحدى المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها ، وذلك خلال 96 ساعة كحد أقصى من تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية الوصول إلي لبنان ، وأن يقوموا بإظهار نتيجة الفحص عند كونتوارات تسجيل الحقائب ، ولا يسمح للركاب الذين لا يحملون نتيجة فحص سلبية بركوب الطائرة القادمة إلي لبنان.

وعلي جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلي لبنان وجوب تعبئة الاستمارة الصادرة عن وزارة الصحة العامة في لبنان والمتوافرة إلكترونيا من خلال الرابط 0GaDnG/arcg.is//:https قبل ركوب الطائرة القادمة إلي لبنان.

وفيما يتعلق بالركاب القادمين من العراق وسوريا وتركيا وجميع الدول الأفريقية تحصل جميع شركات الطيران مبلغ 50 دولار ، وذلك عن كل راكب أجري فحص PCR في تلك الدول ، وكانت نتيجته سلبية ويرغب بالقدوم إلي لبنان ، باستثناء الأطفال دون 12 سنة ، وقوات اليونيفيل وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، وهي كلفة فحص PCR أو أي إجراء طبي تشخيصي سيخضع له فور وصوله إلي مطار رفيق الحريري الدولي عبر مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة العامة اللبنانية داخل المطار ، ومن ثم تقوم شركات الطيران بدفع المبالغ التي تم تحصيلها إلي شركات الخدمات الأرضية المعتمدة من قبلها في المطار ، وذلك كل 15 يوما .

وعلي جميع الركاب القادمين من سوريا وتركيا وجميع الدول الأفريقية ، الذين أجروا فصPCR في تلك الدول الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 48 ساعة من تاريخ وصوله إلي لبنان ولحين تبلغهم نتيجة فحص PCR الذي أجروه في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

أما بالنسبة للركاب اللبنانين والأجانب المقيمين في لبنان القادمين من العراق الإلتزام بالحجر المنزلي لمدة 72 ساعة من تاريخ وصولهم إلي لبنان يتم خلالها إجراء فحص PCR أخر لهم ، وذلك على نفقتهم الخاصة .