فيديو.. قيادي بالجزيرة يعطي تعليمات للإرهابيين بمصر: "عاوزين حاجة تسمع"

عرض موقع "العربي الحديث" تسريبًا صوتيًا لأحد قيادات قناة "الجزيرة" القطرية، وهو يعطي تعليمات لبعض العناصر الإرهابية في مصر لشخص يُدعى "أحمد".

وتضمن الفيديو تعليمات لعناصر الإخوان في مصر بالقيام بأفعال تُحدث ضجة في الشارع المصري، من أجل تأجيج الموقف، واشتعال الأحداث خلال الأيام الجارية.

وجاء في الفيديو الشخص يقول: "عاوزينكم تصعنوا لقطة، حاجة مختلفة تسمع على مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون".

ودعت جماعة الإخوان أنصارها خلال الفترة الماضية إلى النزول في الشوارع وإحداث الفوضى ضد الدولة المصرية، وهو ما قوبل بغضب شعبي ورفض من المصريين.