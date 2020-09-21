"اضحك مع الجزيرة".. استنفار أمني في وسط البلد بسيارة نقل أموال

فضح الإعلامي شادي شلش، مقدم برنامج "الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "اكسترا نيوز"، الفبركة التي تقوم بها قناة الجزيرة، بزعم تدهور الأوضاع في مصر.

وقال شلش، إن القناة القطرية عرضت مقطع فيديو بشارع في منطقة وسط البلد، وزعمت أن إحدى سيارات نقل الأموال التي كانت تمر في الشارع، هي سيارة أمن مركزي، تجوب الشوارع، في محاولة منها لإدعاء أن هذه المنطقة تشهد حالة من عدم الاستقرار.

وأضاف "شلش": "الحقيقة عكس ذلك تماما، والشوارع مستقرة، وكلها تسير بطريقة وصورة طبيعية، وهذه السيارة هي سيارة نقل أموال، وليست سيارة أمن مركزي، والشوارع في وسط البلد، وفي كل القاهرة وفي مصر، تسير بصورة طبيعية تماما، ولا يوجد أي أثر لأي نتيجة للأعمال التحريضية التي تقوم بها قناة الجزيرة، وقنوات الإعلام المشبوهة في تركيا".