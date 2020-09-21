"الجزيرة" تواصل زيف الحقائق وسفير الإمارات بواشنطن يفند أكاذيبها

تواصل قناة "الجزيرة" القطرية كذبها المفضوح، ففي آخر إدعاءاتها، قالت إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف "AJ+" كوكيل أجنبي، مرتبط بتوقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، مدعية أن منصتها "AJ+" مستقلة، ولا ينبغي تسجيلها كوكيل أجنبي، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وكشف السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة، زيف تصريحات الجزيرة، موضحًا أن أمر "الجزيرة" ليس مهم من أجل مناقشته مع المسؤولين الأمريكيين، أو حتى مُجرد الضغط بشأنة.

خطوة تصنيف "AJ+" كوكيل أجنبي جاءت بعد سعي حثيث من قبل السيناتور توم كوتن و7 آخرين، حيث استغرق الفريق أكثر من عام في جمع المعلومات والأدلة، التي تثبت أن شبكة "AJ+" تخدم بشكل واضح الحكومة القطرية وتخضع لسيطرة وتمويل حكومي، ويستوجب تصنيفها كـ"وكيل أجنبي" بمجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في أمريكا.