بطل كاراتيه مصري يفضح فبركة الجزيرة: نشرت تقرير عني دون أن تتحدث معي

تستمر قناة "الجزيرة"، المنصة الإعلامية القطرية في خرق كافة المعايير المهنية والأخلاقية، حيث استغلت إعاقة أحد الأبطال المصريين وأزمته لمحاولة نشر الأكاذيب ضد الدولة المصرية، دون الرجوع لصاحب الواقعة نفسه أو الحديث معه لمعرفة تفاصيل مشكلته.

لاعب الكاراتيه المصاب بالشلل الدماغي، عمر إبراهيم عاشور، يروي لـ"الوطن"، أنه فوجئ بعرض "الجزيرة"، تقريرا كان عبارة لقطات مقتطعة من حوارات وتصريحات سابقة له في مواقع وقنوات أخرى، "والقناة لم تتواصل معي للحصول على أي تفاصيل أو استئذانه في نشر ذلك المقطع عنه".

"استغاثات ومناشدات للرئيس".. تلك هي أحاديث "عمر"، التي استغلتها القناة الإرهابية، حيث كان يناشد المسؤولين استكمال علاجه، حيث أصيب بالشلل الدماغي وإصابته بالصفراء بعد ولادته وكان يحتاج لنقل دم، ما جعله يصاب بالضمور في المخ وضعف الحركة ويعيش بالكرسي المتحرك، حسب قوله.

ويرفض لاعب الكاراتيه المصري استغلال قناة الجزيرة لحالته الصحية لمحاربة الدولة المصرية واستغلال أي أزمة لتبث السموم بين الشعب المصري، "أنا غير موافق تماما على التقرير الذي نشرته الجزيرة وأرفضه تماما"، ويطلب من كافة وسائل الإعلام الوطنية توضيح موقفه تجاه تقرير القناة الإخوانية.

وشارك عمر في عدة بطولات منها بطولة عروس البحر المتوسط، بطولات الجمهورية التنشيطية الأولى لذوي القدرات الخاصة، الإسكندرية لذوي القدرات الخاصة، الجمهورية والإسكندرية التنشيطية لذوي القدرات الخاصة.