مؤسسة حياة كريمة: تخصيص 150 مليون للتصالح في مخالفات البناء

أعلنت مؤسسة حياة كريمة تخصيص 150 مليون جنيه، موجهة للتصالح في مخالفات البناء، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا التخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء فيما يتعلق بمحدودي الدخل بالمحافظات الأكثير احتياجًا على متسوى الجمهورية.

وقال بيان صادر عن مؤسسة حياة كريمة اليوم الجمعة، فإن المبلغ المخصص سيكون موجهًا للتصالح في مخالفات البناء لمحدودي الدخل في محافظات أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد والبحيرة ومطروح.

وبحسب بيان المؤسسة، فتقوم حاليا بدراسة الحالات المطلوب تقنين أوضاعها بالمحافظات الأكثر احتياجًا، لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحمل قيمة التصالح على أن يتم ذلك في المواعيد القانونية.

وتهيب مؤسسة حياة كريمة، كافة مؤسسات المجتمع المدني والداعمين للمسئولية المجتمعية من شركات وهئات ومؤسسات خاصة ورجال أعمال محبين للوطن، بالمشاركة المجتمعية بروح وطنية في هذه المبادرة، من أج توحيد الجهود التنموية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحكومة: مد مهلة التقدم لطلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر

قرارات جديدة أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس خاصة بموضوع تصالح المواطنين في مخالفات البناء من أجل التخفيف عن المواطنين، أبرزها مد مهلة التقدم لطلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر المقبل والتي كان من المقرر أن تنتهي يوم 30 سبتمبر الجاري.

وشدد مدبولي في مؤتمره الصحفي أمس، أن مد فترة التصالح بسبب الزحام الكبير والقدرة الاستيعابية للمحافظات "لاحظنا على مدار الأيام الأخيرة زحاما كبيرا، ومن الواضح من رغبات المواطنين على التصالح أنّ هناك شكاوى من القدرة الاستيعابية بالمحافظات، ولذلك رغبت الدولة في التيسير على المواطنين"، كاشفًا أن عدد المتقدمين لطلبات التصالح في مخالفات البناء، بلغ حتى الآن مليونا و400 ألف مواطن.